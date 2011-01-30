تصمیمی برای فراخواندن رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای ناآرام نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با موضوع اعلام برنامه‌های این سازمان در دهه فجر و عید نوروز صبح امروز دوشنبه 11 بهمن در دفتر وی برگزار شد.

این نشست با یکساعت تاخیر آغاز شد و خرمشاد از این بابت از خبرنگاران عذرخواهی کرد و اطمینان داد در نشست‌های آتی پیش از خبرنگاران در جلسه حاضر شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص احتمال فراخوانده شدن رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای ناآرام خاورمیانه از جمله مصر، تونس، اردن و یمن، گفت: در بعضی از این کشورها نماینده نداریم اما به هر جهت ما تابعی از وزارت امور خارجه هستیم و فعلاً برنامه‌ای برای بازگرداندن نمایندگان فرهنگی ایران در این کشورها نداریم.

محمدباقر خرمشاد افزود: در حال حاضر نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تونس مشغول فعالیت است و الحمدلله در سلامت کامل به سر می‌برد.

وی اضافه کرد: در مورد مصر هم قرار است رایزنی فرهنگی تاسیس کنیم و فرد تعیین شده برای این منصب هم در حال اعزام به این کشور است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر تبعیت این سازمان از دستورهای وزارت امور خارجه در خصوص احتمال فراخواندن رایزنان و نمایندگان فرهنگی ایران از کشورهایی که دچار بحران سیاسی و اجتماعی شده‌اند، تاکید کرد.