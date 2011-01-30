800 عکاس در دومین مسابقه عکس فرش دستباف شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، استقبال عکاسان کشور از این مسابقه و توجه این بخش از هنرمندان کشور به هنر- صنعت فرش دستباف، نشان از دستیابی به فضایی مطلوب برای شناساندن و معرفی این میراث ارزشمند کشور است.

داوری میان آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه روز یکشنبه 10 بهمن ماه توسط آقایان ساعد نیک ذات، افشین شاهرودی، ناصر تقوایی، رضی میری و اسماعیل عباسی صورت خواهد پذیرفت.

مسابقه عکس فرش دستباف ایران به همت روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران و با هدف نشان دادن ارزشها و ویژگی های هنر- صنعت فرش دستباف ایران برای دومین بار برگزار می شود و کتاب این مسابقه نیز همزمان با نمایش آثار رونمایی خواهد شد.