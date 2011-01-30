۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

800 عکاس در دومین مسابقه عکس فرش دستباف شرکت کردند

دبیرخانه دومین دوره مسابقه عکس فرش دستباف از رسیدن 7008 قطعه عکس از 804 عکاس در مهلت تعیین شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، استقبال عکاسان کشور از این مسابقه و توجه این بخش از هنرمندان کشور به هنر- صنعت فرش دستباف، نشان از دستیابی به فضایی مطلوب برای شناساندن و معرفی این میراث ارزشمند کشور است.

داوری میان آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه روز یکشنبه 10 بهمن ماه توسط آقایان ساعد نیک ذات، افشین شاهرودی، ناصر تقوایی، رضی میری و اسماعیل عباسی صورت خواهد پذیرفت.

مسابقه عکس فرش دستباف ایران به همت روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران و با هدف نشان دادن ارزشها و ویژگی های هنر- صنعت فرش دستباف ایران برای دومین بار برگزار می شود و کتاب این مسابقه نیز همزمان با نمایش آثار رونمایی خواهد شد.

