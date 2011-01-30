به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اقدامات ستاد اجرایی جشنواره برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به وسائل نقلیه جهت حضور اهالی رسانه و هنرمندان و سایر مهمانان جشنواره به مکان مرکزی جشنواره، و بر اساس تجربه مطلوب سال گذشته در استقرار این سرویسهای ویژه، امسال نیز مسیرهای پنجگانه دسترسی به برج میلاد از نقاط مختلف شهر تهران، به شرح زیر اعلام شده است:
مسیر شماره یک: میدان هفت تیر، اول پله برقی، بعد از پل کریمخان، اول خیابان استاد نجاتالهی، 50 متر بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، اول میدان فاطمی، میدان گلها، اول بزرگراه کردستان، برج میلاد.
مسیر شماره دو: میدان رسالت، روبروی مسجد، 20 متر قبل از پل سیدخندان، قبل از ایستگاه مترو مصلی، برج میلاد.
مسیر شماره سه: میدان انقلاب، پشت مینیبوسهای سعادتآباد، خیابان کارگر شمالی، موزه هنرهای معاصر، بزرگراه جلال آلاحمد، پل گیشا، بزرگراه شهید چمران، برج میلاد
مسیر شماره چهار: میدان آزادی، اول بزرگراه محمدعلی جناح، فلکه دوم صادقیه، 30 متر بالاتر از میدان، بزرگراه اشرفی اصفهانی، برج میلاد
مسیر شماره پنج: 50 متر بالاتر از میدان جمهوری، بزرگراه نواب صفوی، ایستگاه مترو شادمان، بزرگراه یادگار امام(ره)، برج میلاد.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از تاریخ 16 تا 26 بهمنماه برگزار میشود.
