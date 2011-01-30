توسعه سلامت الکترونیکی در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس رضا تقی پور در اختتاحیه نخستین جشنواره رسانه‌های تصویری و دیجیتال در حوزه سلامت که شب گذشته در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که سلامت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه گسترش یابد.

وی ضمن اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با بخشهای مختلف در توسعه سلامت الکترونیکی، اظهارداشت: یکی از محورهایی که نقش برجسته و موثری را در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند توسعه فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد هر واحد سرمایه گذاری در این عرصه می‌تواند بازگشت دهها برابری داشته باشد.

تقی پور با عنوان این مطلب که سلامت در اقتصاد از جنس هزینه است، گفت: طبیعتا نقش توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی در اقتصاد سلامت می‌تواند نقشی محوری باشد.

وی افزود: مدیریت هزینه‌های سلامت قطعا یکی از ارکان اصلی مدیریت در حوزه سلامت است و امروزه بر کسی پوشیده نیست که توسعه آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ می‌تواند نقش محوری در اقتصاد داشته باشد.

تقی پور ادامه داد: مانند مسئولان بهداشت و درمان کشور معتقدم که بهترین درمان، پیشگیری است. بر این اساس می‌توان گفت‌ که مدیریت الکترونیکی می‌تواند در بسیاری از مسائل صورت مسئله را پاک کند. بنابراین اگر بتوانیم کاری انجام دهیم که اصلا مسئله‌ای به وجود نیاید چند گام جلوتر خواهیم بود. در موضوع سلامت نیز می‌توان با توسعه رسانه‌های دیجیتالی در حوزه پیشگیری اقدامات زیادی انجام داد. قطعا گسترش فعالیتهای وزارت بهداشت در زمینه اطلاع رسانی مسائل سلامت از طریق رسانه‌های دیجیتالی این حوزه می‌تواند نقش اساسی در مدیریت هزینه‌های کشور داشته باشد.

وی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم محور اصلی برنامه‌های خود را توسعه خدمت دولت الکترونیک قرار داده است. طبیعتا توسعه سلامت الکترونیکی یکی از این محورها است. امروزه پزشکی از راه دور در جهان توسعه یافته است، این موضوع می‌تواند در ارتقای کیفیت درمان و کاهش هزینه‌های درمانی بسیار موثر باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز زیرساختهای لازم برای پزشکی از راه دور در کشور فراهم شده است. امیدواریم این موضوع نیز همراه توسعه آموزش از طریق رسانه‌ های دیجیتالی، گسترش یابد.