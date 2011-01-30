جشنواره شعر فجر رویدادی منحصر به فرد در عرصه فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یحیی طالبیان گفت: اینکه غالباً گفته می‌شود جشنواره شعر فجر باید به جایگاه جشنواره فیلم یا تئاتر فجر برسد، خطای رایجی است که متاسفانه اینجا و آنجا هم تکرار می‌شود.

وی توضیح داد: اساساً برد جهانی بعضی مولفه‌های فرهنگی نظیر سینما در دنیای امروز قابل مقایسه با جایگاه شعر نیست، چون به هر حال سینما از امکانات و قابلیتهایی برخوردار است که شعر فاقد آنهاست.

طالبیان با تاکید بر اینکه این حرف به معنای نادیده گرفتن ارزش و جایگاه شعر در کشور نیست، یادآور شد: بحث من این است که باید هر چیزی را با معیارهای خود سنجید و چنین نیست که بشود ملاکهای ارزشگذاری سینما را بر عرصه شعر و ادب تحمیل کرد.

وی همچنین تصریح کرد: به گمان من اگر جشنواره شعر فجر بتواند با ترسیم تهدیدها و فرصتهای زمانی و مکانی خاص شعر، راه را برای گسترش و اعتلای آن باز کند، به هدف خود رسیده است و خوشبختانه این جشنواره با درک موقعیت حساس خود، در همین مسیر حرکت می‌کند.

قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر با ابراز رضایت از افزوده شدن بخش "ترانه" و "سرود" به سایر بخشهای رقابتی این جشنواره گفت: این امر به معنای در نظر گرفتن ضروریتهای ادبی جامعه است؛ اگرچه هنوز هم نمی‌توان ادعا کرد که به کمال مطلوب رسیده‌ایم.

طالبیان در پایان خواستار همکاری بیشتر رسانه‌ها با جشنواره شعر فجر شد و اظهار داشت: انتظار ما از رسانه‌ها این است که با همدلی مشفقانه به تعمیق و گسترش شعر در جامعه بپردازند.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

