750 برنامه در سپاه زنجان طی دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد اسماعیلی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای ارج نهادن به ایام مبارک دهه فجر، برنامه هایی در رده سپاه و بسیج در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به برکت خون شهیدان و 8 سال دفاع مقدس در اختیار مردم و نظام قرار گرفته است پیش بینی شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ایام دهه فجر با رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مقارن شده است، از حرکت دسته عزاداری با حضور نیروی های مسلح از مقابل مسجد جامع و برگزاری مراسم عزاداری بسیج به مناسبت 28 صفر خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: در اولین روز دهه فجر دیدار با امام جمعه شهرستان و نماینده مقام معظم رهبری در استان، برگزاری رژه موتوری، به صدا در آمدن زنگ انقلاب، افتتاح پنج واحد مسکونی ساخته شده توسط بسیج سازندگی برای مدد جویان، مراسم کلنگ زنی و شروع ساخت واحد مسکونی خانه عالم در روستاها برگزار خواهد شد.

جانشین فرماندهی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، برگزاری مسابقات شنا برای فرزندان و همسرا ن پایور سپاه استان، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم، نمایشگاه شیطان پرستی، برگزاری مسابقات عترت برای دانش آموزان، ویزیت رایگان در درمانگاهها برای عموم مردم از برنامه های پیش بینی شده در این ایام برشمرد.

اسماعیلی گفت: در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن و آگاهی و بصیرت جوانان، برگزاری مسابقه شعار سال با موضوع انقلاب و جنگ نرم برگزاری نشست سیاسی فرهنگی و روشنگری، همایش زن و هویت بازیافته از عناوین برنامه های این ایام خواهد بود.

وی یاد آور شد: دشمن در طول 32 سال گذشته با ترفندهای متعددی برای از پای در آوردن نظام جمهوری اسلامی ایران، شگردها و شیوه های مختلفی را برای تحریک گروههای مختلف در غالب تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی در برنامه های خود داشته که با تدابیر مقام معظم رهبری و بصیرت مردم انقلاب و نظام همیشه در تمام مقتضیات زمانی پیروز بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان خاطر نشان کرد: مردم ایران در 9 دی سال گذشته هوشیاری و بصیرت خود را به دنیا و دشمن ثابت و صادر کرد و نشان داد که مردم ایران به برکت رهبری هرگز در ترفند دشمن قرار نخواهد گرفت و لذا ایران به عنوان الگو برای مقابله با کشورهای غربی و استکبار معرفی شد.

اسماعیلی تصریح کرد: مردم ایران با تبعیت از رهبری و اعتقادات دینی و حرکت های اساسی توانست وحدت جامعه را به دنیا ثابت کند و سلطنت و دیکتاتوری رژیم 2500ساله پهلوی نتواست همدلی و وحدت مردم را از بین ببرد.