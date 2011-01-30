رادیو ایران 14 درصد شنونده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی فصلی مرکز تحقیقات صدا و سیما که درباره صدای جمهوری اسلامی ایران در پائیز 89 صورت پذیرفت، مشخص شد که آمار شنوندگان رادیو ایران 7/14 درصد است.
محسن ابراهیم، مدیر روابط عمومی رادیو ایران با اعلام این خبر گفت: در این نمونه آماری 15422 نفر از افراد 12 سال و بالاتر ساکن 31 شهرداری مرکز صدا و سیما و تهران صورت گرفته است که در فصل پاییز 89 مردان با آمار 1/31 درصد بیشتر از زنان (2/21) درصد شنونده برنامههای صدا بودهاند.
وی ادامه داد: در بین گروههای مختلف سنی، با افزایش سن میزان شنوندگان صدا نیز افزایش مییابد که در بین گروههای تحصیلی از بی سواد تا عالی افراد با تحصیلات عالی بیشتر و افراد با تحصیلات ابتدایی و بیسوادان کمتر از سایرین به برنامههای صدا گوش میکردند به عبارتی دیگر با افزایش میزان تحصیلات میزان شنوندگان صدا افزایش نشان میدهد.
ابراهیم ضمن اشاره بر پرشنوندهترین ساعات گوش کردن به برنامههای صدای جمهوری اسلامی در بین شهرهای مورد بررسی گفت: پرشنونده ترین ساعات گوش کردن به صدا در فصل پاییزدر کل شهرهای مورد بررسی به ترتیب ساعات 9 تا 10 صبح (5/11درصد)، 10 تا 11 صبح (5/10 درصد)، 8 تا 9 صبح (6/9 درصد) و بعد از ظهرها 5 تا 6 بعد ازظهر (9/8 درصد)، 6 تا 7 بعد ازظهر (8/7 درصد)، 4 تا 5 بعد ازظهر (4/7 درصد) و 7 تا 8 بعد از ظهر (1/6 درصد) بوده است.
در شهر تهران نیز ساعات 9 تا 10 صبح (9/10 درصد)، 10 تا 11 صبح (9/10 درصد)، 8 تا 9 صبح (8/8 درصد)، 11 صبح تا 12 ظهر (6/8 درصد) و بعد ازظهرها ساعات 5 تا 6 بعد ازظهر (2/7 درصد) و 6 تا 7 بعدازظهر (2/5 درصد) بوده است.
همچنین طبق آمار 2/53 درصد در منزل 1/35 درصد در اتومبیل به برنامه های صدا گوش میکردند که نتایج نشان میدهد در مجموع 2/26 درصد از مردم شهرهای مورد بررسی 7/14 درصد برنامههای رادیوایران را گوش میکردند که بالاترین میزان شنوندگان شبکههای سراسری صدا برای رادیو ایران و کمترین آن برای رادیو تجارت بوده است.
