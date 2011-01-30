اضطراب استراتژیک صهیونیستها و از دست دادن همپیمانان مدیترانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایتامار آیشنر" در مقاله ای در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت می نویسد: قیام ها در مصر اضطراب استراتژیک اسرائیل را در خاورمیانه افزایش داده است؛ ما تنها مانده ایم و بدون هیچ همپیمانی. این از حدود دو سال قبل در پی فروپاشی همپیمانی ما با ترکیه شروع شد. پس از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به قدرت رسید و او برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ائتلاف تشکیل داد.

در ادامه این مطلب آمده است: نتانیاهو چندین بار با مبارک دیدار کرد و در کنار آن هم متخصصین اسرائیلی مانند "بنیامین بن العیزر" را که کارشناس حوزه مصر بودند وارد بدنه سیاسی کرد. نخست وزیر اسرائیل مبارک را متقاعد کرد که حسن نیت دارد. حال اسرائیل همپیمان خود را از دست داده و اگر "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات این کشور جای او را بگیرد شکی نیست که این به نفع اسرائیل خواهد بود. لیکن در آینده نزدیک مصر با مشکلات خود سرگرم خواهد بود و در روند صلح نمی تواند دخالتی داشته باشد. از این رو اسرائیل در شرق با رژیمی معلق در اردن روبرو خواهد شد که اسرائیل را به سبب بن بست در مذاکرات صلح سرزنش می کند و حاضر به ملاقات با نتانیاهو نیست.

در شمال سقوط سعد حریری در لبنان و روی کار آمدن نظام مطلوب حزب الله اردوگاه سازش در خاورمیانه یک عنصر مهمی را از دست می دهد. در تشکیلات خودگران هم محمود عباس با شبکه الجزیره در حال جنگ است که اطلاعاتی از تشکیلات خودگردان را منتشر کرده که او را به عنوان خائن به ملت معرفی می کند. اکنون قیام در مصر این اشتها را درمیان مردم فلسطین ایجاد کرده یا خواهد کرد که با ریختن به خیابان ها حکومت فاسد خود را بر چینند.

اگر همه اینها کافی نیست خاورمیانه اکنون با دولت ضعیف آمریکا روبروست که این حس را می دهد که از مشارکت فعال در روند صلح خاورمیانه منصرف شده است و تحت این شرایط نتانیاهو دو گزینه دارد؛ نخست اینکه فوراً بنشیند و قرارداد نهایی را با اعراب ببندد که خیلی شبیه به کاری که ایهود اولمرت انجام داد خواهد بود. یا فلسطینی ها را کنار گذاشته و به سوریه یک پیشنهاد صلح واقعی دهد. از بلندی های جولان عقب نشینی کند.