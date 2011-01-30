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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

توسط ابوترابی صورت گرفت؛

قرائت نامه تشکر صالحی از نمایندگان مجلس

قرائت نامه تشکر صالحی از نمایندگان مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نامه تشکر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه از نمایندگان مجلس را در صحن علنی قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست ادامه جلسه علنی امروز را برعهده داشت با اشاره به حضور صالحی در صحن علنی و رای اعتماد نمایندگان و انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه گفت: صالحی نامه تشکری از نمایندگان مجلس داده که بر اساس آن از مسئولیت خطیری که نمایندگان بر عهده وی گذاشته اند و اعتماد نمایندگان تشکر کرده است.

وی ادامه داد: در این نامه صالحی ابراز امیدواری کرده است که بتواند در این عرصه انجام وظیفه کند.

ابوترابی فرد در ادامه گفت: امیدواریم که جناب آقای صالحی در مسیر سیاست خارجی کشور صالح باشند و با عمل صالح این کشتی را هدایت کنند.

کد مطلب 1242367

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