آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات بین المللی ربوکاپ 2011 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های متقاضی شرکت در این دوره از مسابقات ربوکاپ 2011 می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.Iranopen.ir.2011 ثبت نام کنند و گزارش فنی تیم شان را به مسئولان کمیته فنی مسابقات ارسال کنند.



مسئولان فنی مسابقات نیز از 14 بهمن تا 5 اسفند با بررسی گزارشهای ارسالی، اسامی تیم های نهایی برای حضور در این مسابقات را اعلام خواهند کرد تیم های پذیرفته شده تا 14 اسفند مهلت دارند ثبت نام نهایی خود را انجام دهند.



طبق این گزارش، روزهای 16 و 17 فروردین سال 1390 مرحله آماده سازی تیم ها و 18 تا 20 فروردین 90 نیز زمان برگزاری ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 خواهد بود. این مسابقات در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.