۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

فراخوان تولید فیلم با موضوع امام‌ رضا (ع) و معارف رضوی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پاسداشت منزلت امام رضا(ع)، از علاقمندان فیلمسازی برای ساخت آثار سینمایی، مستند، کوتاه داستانی و پویانمایی دعوت کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، موضوعات فراخوان تولید فیلم با موضوع حضرت امام ‌رضا (ع) و معارف رضوی، به این شرح است: زندگی امام رضا (ع)، کرامات امام رضا (ع)، مریدان و شاگردان امام رضا (ع)، امام رضا (ع) در ایران، امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، امام رضا (ع) و حضرت شاهچراغ (ع)، امام رضا (ع) فرزندان و بستگان، امام رضا (ع) و مناظرات، موقوفات امام رضا (ع)، خادمان امام رضا (ع)، عالمان مدفون در جوار امام رضا (ع)، بارگاه و آستان امام رضا (ع) در گذر زمان،  زائران امام رضا (ع)، امام رضا (ع) در آثار شاعران و عارفان، آثار تجربی آزاد با موضوعات مرتبط با امام رضا(ع).

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با در نظر گرفتن میزان قابلیت آثار، در حد توان می‌کوشد تا حمایت‌های پژوهشی، تحقیقاتی، فرهنگی و تولیدی را از اینگونه آثار داشته باشد.

تهیه‌کنندگان و فیلمسازان می‌توانند طرح‌ها و فیلمنامه‌های خود را به معاونت فرهنگی این مرکز به نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، طبقه سوم ارائه کرده و به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88511275 تماس بگیرند.

