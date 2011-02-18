زنگ خطر اعتیاد در همدان به صدا درآمد/ برخورد قاطع خواست مردم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حال حاضر یکی از واقعیات تلخی که جامعه را مورد تهدید جدی قرار داده و همچنان تنها به هشدار جامعه شناسان و مسئولان درباره آن بسنده شده است، گرایش به مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان است، معضلی که به صورت یک آسیب اجتماعی خود را نمایان ساخته، اما هنوز راه درمان آن یافت نشده است.

براساس آمار اعلام شده تاکنون دو هزار و 700 نوع مواد روانگردان در دنیا شناخته شده که یک هزار و 700 نوع آن در ایران شناسایی شده و تهدیدی جدی برای جوانان و نوجوانان محسوب می شود.

نا گفته پیداست که تهیه مواد مخدر صنعتی با نام های غریب و آشنایی مانند کراک، شیشه و هروئین و .. در شهرها به آسانی فراهم و با کمترین رد و اثری قابل مصرف است.

این نوع مواد مخدر، بی بو، بی دود و در مراحل اولیه اعتیاد با کمترین تغییر در ظاهر افراد، اقبال زیادی کسب کرده است به طوری که آنها که از سر تفنن و تفریح، مواد غیرصنعتی مصرف می کردند وتحت فشار خانواده قرار داشتند، به سمت مصرف این مواد گرایش پیدا کرده اند.

پرواضح است که خانواده های زیادی درگیر این بلای ویرانگر شده اند و این درحالی است که بازپروری و بازسازی افراد آسیب دیده از مواد صنعتی به شدت دشوارتر از مواد مخدر معمول است.

بررسی وضعیت استان همدان در خصوص گرایش به مصرف مواد مخدر نشان دهنده آنست که باید اطلاع رسانی در خصوص مضرات مصرف این مواد بیشتر شود تا شاید کسانی که از این راه رفته اند، بازگردند.

افزایش 24 درصدی دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در10 ماه سال 89 در این استان و افزایش 65 درصدی انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در این مدت زمان گویای واقعیت های بسیار است.

مصرف مواد مخدر از مرحله آسیب های اجتماعی گذر کرده است

فرمانده انتظامی استان همدان در این خصوص با هشدار مبنی بر اینکه مصرف مواد مخدر از مرحله آسیب های اجتماعی گذر کرده و هم اکنون به مرحله تهدید رسیده است، افزود: باید از تمامی ظرفیت های بالفعل و بالقوه و ظرفیت های حاکمیتی برای مقابله با این تهدید خانمانسوز استفاده شود.

سرهنگ مهدی معصوم بیگی با تاکید بر اینکه چنانچه برنامه مناسبی برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر تدوین نشود در آینده نزدیک با مشکل جدی روبرو خواهیم شد، افزود: تا کنون دو اقدام برای مقابله با این معضل صورت گرفته به طوری که در اقدام نخست تحت عنوان "جرم انگاری اعتیاد" نگاه بر این بود که معتاد مجرم است به همین منظور تمامی امکانات برای مقابله با این معضل به کار گرفته شد و توفیقاتی به دست آمد.

سرهنگ معصوم بیگی با بیان اینکه در مرحله دوم نیز معتاد بیمار تلقی شد، گفت: با وجود نکات مثبت در بیمار انگاری معتاد نکات منفی زیادی در این زمینه وجود داشت.

بیمار انگاری معتاد جامعیت نداشت

سرهنگ معصوم بیگی با ذکر اینکه این نوع نگاه جامعیت لازم را نداشت، اضافه کرد: با گذر زمان این نگاه تقویت شده و حاکمیت برای جلوگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر موضوع ایجاد اردوگاهها و اقامتگاه های اجباری برای مواد فروشان، محکومان و معتادان را طرح کرد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ مصوبه مبارزه با مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام های مثبتی برای راه اندازی بازپروری معتادان انجام می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با یادآوری نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر(سال 76 ) که عمده علت آن مجرم انگاشتن معتاد بود، گفت: در این قانون برای مواد روانگردان قانونی و جرمی در نظر گرفته نشده بود و این موضوع دست قاچاقچیان را باز گذاشته بود.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه دو هزار و 700 نوع مواد روانگردان در جهان شناسایی شده که 50 مورد آن وارد ایران شده است، گفت: قانون جدید از شدت برخورد بیشتری برخوردار است و ماده 15 این قانون معتادان را ملزم به داشتن گواهی ترک اعتیاد کرده و در غیر اینصورت به سه تا شش ماه حبس محکوم می شوند.

وی تاکید بر راه اندازی اردوگاه بازپروری را از دیگر نقاط مثبت این قانون عنوان کرد.

اعدام در انتظار قاچاقچیان شیشه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز در این زمینه اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون جدید از این پس قاچاقچیان مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی نظیر شیشه اعدام می شوند.

سرهنگ محمد اشتری با اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید، حمل، توزیع و نگهداری کمتر از 30 گرم شیشه مجازات حبس و بیش از آن مجازات اعدام دارد و در صورت تهیه، توزیع و نگهداری بیش از 100 گرم شیشه فرد متخلف اعدام می‌شود، اظهار داشت: همچنین اموال محکومان به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مصادره می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرهمدان با تاکید بر برخورد شدید با تولید و توزیع کنندگان روانگردان‌های صنعتی اظهار داشت: در قانون جدید مجازاتی که برای مواد صنعتی نظیر شیشه در نظر گرفته شده برابر با سایر مواد مخدر است.

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، دغدغه مردم همدان

سرهنگ اشتری برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر به خصوص مواد روانگردان را از دغدغه های اصلی مردم ومسئولان دانست و گفت: با اصلاح قانون خلاهای قانونی در ارتباط با برخورد با قاچاقچیان شیشه مرتفع شد.

وی با ذکر اینکه 50 درصد قتل ها در همدان توسط معتادان صورت می گیرد، اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود 60 درصد سرقت ها نیز توسط معتادان صورت می گیرد.

افزایش 55 درصدی کشف مواد مخدر در همدان

اشتری با بیان اینکه کشف انواع مواد مخدر نظیر تریاک، هرویین، کراک، شیشه، هشیش و گراس و در عین مشتقات آن نظیر شیره و سوخته درهمدان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 55 درصد افزایش داشته است، از افزایش 24 درصدی دستگیری قاچاقچیان در10 ماه سال 89 در استان خبر داد و اضافه کرد: انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر 65 درصد و بازرسی از منازل 10 درصد در این مدت زمان افزایش داشته است.

شیشه در لابراتور های داخل کشور تولید می شود

وی علت اصلی کاهش قیمت شیشه را تولید این مواد در لابراتورهای داخل کشور دانست و افزود: لابراتور شیشه در استان همدان وجود ندارد.

سرهنگ اشتری در ارتباط با شغل دستگیر شدگان گفت: 34 و 27 صدم درصد دستگیر شدگان دارای شغل آزاد، هفت و 29 صدم درصد راننده، 33 و 21 صدم درصد کارگر ساده، یک و 78 صدم درصد کارمند بخش خصوصی، هشت و 32 صدم درصد صنعتگران، کشاورزان و دانش آموزان، 96 صدم درصد دانشجویان و متخصصان و سایر مشاغل 14 و 15 صدم درصد از دستگیر شدگان در 10 ماه نخست را تشکیل می دهند.

وی بابیان اینکه 33 و 53 صدم درصد از دستگیر شدگان دارای تحصیلات ابتدایی هستند، اظهار داشت: وضعیت تحصیلی 10 و 48 صدم درصد از دستگیر شدگان بی سواد، 36 و 78 صدم درصد سیکل، 15 و 43 صدم دیپلم و سه و 76 صدم درصد دارای تحصیلات عالیه هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش همدان نیز در خصوص اقدامات انجام شده برای آشنایی دانش آموزان با مضرات مصرف مواد مخدر با بیان اینکه کلاس‌های آموزش و خانواده در مبارزه با اعتیاد راهگشا است، اظهار داشت: اولیا دانش ‌آموزان در طرح آموزش خانواده به مدارس دعوت می‌شوند که در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است.

عباس حسنی‌محتشم اضافه کرد: اتخاذ راهکارهای فرهنگی و آموزش با هدف پیشگیری از اعتیاد، ارتقا سلامت روانی، کاهش تهدیدهای ناشی از مواد مخدر و انواع روان‌گردان‌ها از اولویت‌های کاری به شمار می‌رود.

اجرای طرح مروج سلامت در مدارس همدان

وی با بیان اینکه در این راستا حدود 471 هزار و 500 نفر در سال 88 آموزش دیدند، گفت: اجرای طرح های مهارت های زندگی در 130 آموزشگاه مقطع راهنمایی و مروج سلامت در 125 آموزشگاه از دیگر طرح های اجرایی آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه 28 هزار دانش آموز در این طرح زیر پوشش قرار می گیرند افزود: برای اجرای این طرح ها بروشور، پوستر و منابع آموزشی با هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر در اختیار مدارس قرار می گیرد.

در همین راستا در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور استاندار همدان برگزار شد، بر حساسیت در انجام کار دستگاه‌ها در بحث مبارزه با اعتیاد تاکید شد.

کرم رضا پیریایی در این جلسه با بیان اینکه با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در پنج استان اردوگاه‌های بازپروری معتادان ایجاد می‌شود، گفت: همدان در بین این پنج استان قرار ندارد ولی اگر نمودار در استان همدان به گونه‌ای باشد که نشانگر آسیب‌های زیاد اعتیاد بوده یک دلیل برای ایجاد اردوگاه است.

وی با اشاره به اینکه باید استان همدان را با استان‌های همجوار مقایسه کنیم تا به این موضوع برسیم که آیا استان همدان نیاز به اردوگاه دارد یا نه، اظهار داشت: دولت به واقعیت‌های مستند توجه دارد و فضا و جایگاه اردوگاه تعریف شده و ما فقط درباره ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد آن بحث می‌کنیم.

اردوگاه بازپروری در همدان ایجاد می شود

علی اکبر فامیل کریمی، معاون سیاسی- امنیتی استاندار همدان نیز در این جلسه گفت: ایجاد پنج اردوگاه در پنج استان (تهران، کرمانشاه، هرمزگان، خراسان‌رضوی وشمالی) کشور مصوب شده و ایجاد اردوگاه ششم در استان همدان به عنوان یک استثنا تصویب شده است.

مدیرکل زندانهای استان همدان نیز یا بیان اینکه در رابطه با بحث اردوگاه‌ها، اگر سازمان زندان‌ها به عنوان مجموعه درمانگر وارد شود با مشکل روبرو می‌شویم، ادامه داد: اگر این مجموعه زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت کند بازدهی بیشتری خواهد داشت.

کریم ملکی یادآور شد: درباره مبارزه با مواد مخدر یک بحث درمان و یک بحث اشتغال و زندگی پس از درمان است که باید برای پس از خروج معتادان از اردوگاه هم برنامه داشته باشیم.

مدیرکل زندان های همدان گفت: داشتن برنامه های منسجم و فراهم کردن فرصت شغلی برای معتادان بعد از بهبودی و حتی پس از خروج از زندان ضروری است.

حال با این تفاسیر پرواضح است که سهولت دسترسی به مواد موجب شده تا بیشترین خسارت به جامعه وارد شود و باید به دنبال یک برنامه مداوم و مستمر، ضربتی و فراگیر با قوانین سخت گیرانه برای مهار اعتیاد و حذف کامل سهولت دسترسی به مواد در داخل شهرها بود.

بسنده کردن به اینکه تنها با ایجاد مراکز بازپروی می توان مشکل اعتیاد در استان همدان را مرتع نمود جای تامل دارد چراکه این امر نوش داروی پس از مرگ سهراب است و باید برای جلوگیری از افتادن جوانان به دام اعتیاد چاره اندیشی کرد.