بودجه سال 90 سازمانها و شرکتهای شهرداری عملیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: بودجه سال 90 سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران با تلاش اداره کل امور مجامع و مشارکت 20 سازمان و 23 شرکت تدوین شده است.

وی افزود: این بودجه برای سومین سال متوالی با رویکرد عملیاتی در موعد مقرر قانونی تهیه و تدوین شد.

پورزرندی گفت: این بودجه به همراه بودجه شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شده است تا جامعیت بودجه شهرداری لحاظ شده باشد.

وی تصریح کرد: بعضی از واحدها مثل سازمان فرهنگی هنری با موسسات زیر مجموعه خود تلفیق و به عنوان یک واحد در بودجه تجمیعی آمده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت: بودجه سال آینده سازمانها و شرکتها در قالب سیاستهای کلان شهرداری با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری متکی بر شهروند مداری و ارتقای کیفیت فعالیت ها و ارائه خدمات با تاکید بر کنترل هزینه های قیمت تمام شده تدوین شده است.