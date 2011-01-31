جدول بازار جهانی رایانه در سال 2010/ معرفی پرمتقاضی ترین رایانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات گارتنر و IDC در آخرین ارزیابیهای خود از بازار رایانه در آمریکا و در سطح جهانی نشان دادند که این بازار در سال 2010 رشدی بیشتر از پیش بینی ها به ثبت رسانده است بی شک فاکتور کلیدی رشد این بازار، موفقیت "آی- پد" و تولد بازار "تبلتها" بوده است.

در راس هر دو طبقه بندی "اچ. پی" قرار گرفته است درحالیکه در رتبه دوم برپایه طبقه بندی گارتنر "ایسر" و برپایه طبقه بندی IDC شرکت "دل" ایستاده است.

هر دو طبقه بندی یک رشد 21.4 درصدی را برای "لینوو" بین سه ماهه چهارم سال 2010 و دوره مشابه در سال 2010 به ثبت رسانده اند و بنابراین، لینوو در این طبقه بندیها در سکوی سوم قرار گرفت.

هر چند هر دوی این موسسات تحلیلگر بازار، فروش لوح- رایانه هایی چون "آی- پد" را وارد طبقه بندی خود نکرده اند اما اذعان داشته اند که شکل گیری بازار "لوح- رایانه ها" (تبلتها) بر روی بازار رایانه در سال 2010 تا حد قابل ملاحظه ای تاثیرات مثبتی برجای گذاشته است.

این تحقیقات نشان می دهد که بازار رایانه در آمریکا تنها در سه ماهه چهارم سال 2010 یک کاهش 6.6 درصدی را ثبت کرده درحالیکه برپایه تحقیقات گارتنر، این بازار در سطح جهانی یک رشد 3.1 درصدی را نسبت به رشد 4.8 درصدی که قبل از این پیش بینی شده بود، داشته است.

یک تحلیلگر گارتنر در این خصوص توضیح داد: "رسانه- تبلتها به طور حتم وارد رقابت با بازار مصرفی شده اند و تاثیرات مثبت خود را بر بازار رایانه برجای گذاشته اند."

"رسانه- تبلت" (Media tablet) عنوانی است که گارتنر به بازار لوح- رایانه ها اختصاص داده و به این ترتیب این بازار را از بازار رایانه ها متمایز کرده است. 95 درصد از بازار "رسانه- تبلت" در اختیار "آی- پد" قرار دارد.

طرف دیگر سکه بازار "تبلتها" بازار "نت بوکها" (مینی نوت بوکها) است که بر روی رشد بازار رایانه نقش داشته اند به طوریکه تنها در سال 2009 نت بوکهای محصول ایسر موفق شدند بیش از 60 درصد از رشد فروشهای بازار رایانه ها را به خود اختصاص دهند اما با ورود "آی- پد" این بازار تاحد قابل ملاحظه ای در سال 2010 سقوط کرد.

در نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس وگاس 2011 بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ رایانه ها لوح- رایانه های خود را معرفی کردند. بنابراین می توان انتظار داشت که در سال جاری رشد بازار "رسانه- تبلتها" بیش از سال 2010 بر روی بازار کلی رایانه ها اثر بگذارد.

در حقیقت بررسیهای سال 2010 نشان می دهد که موفقیت اپل در فروش "آی- پد" بسیار بیشتر از فروش رایانه های "مک" بوده است.

به گزارش مهر، در شرایطی که موسسات گارتنر و IDC تبلت ها را از مقوله رایانه های سنتی جدا کرده اند، تحقیقات موسسه Canalys که با در نظر گرفتن بازار تبلتها انجام شده است نشان می دهد که در سه ماهه پایانی سال 2010 بازار رایانه 19 درصد رشد داشته و بسیاری از رشد خود را مرهون فروش "آی- پد" و سایر تبلتها بوده است.

به طوریکه در طبقه بندی "کانالایز" اپل برای اولین بار موفق شد با در اختیار داشتن 10.8 درصد از بازار رتبه سوم طبقه بندی جهانی تولیدکنندگان رایانه را به دست آورد.

این درحالی است که در طبقه بندی "گارتنر" و IDC اپل نتوانست هیچ جایگاهی در میان 5 تولیدکننده برتر جهانی کسب کند.

در این طبقه بندی "اچ. پی" با سلطه 17.7 درصدی خود در بازار رایانه، در رتبه اول و "ایسر" با 12.8 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. شرکت "لینوو" با داشتن 9.1 درصد در سکوی چهارم ایستاد.

به اعتقاد تحلیلگران "کانالایز"، تبلتها یا رایانه های لمسی دارای نمایشگر از 7 تا 10 اینچ با عرضه یک تجربه رایانه ای جدید و متفاوت از نت بوکها توانسته اند سناریوی جدیدی در بازار جهانی رایانه را رقم بزنند.