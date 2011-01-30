به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از ملیکا گلی خردسال‌ترین واقف با 11 سال سن که در سال 88، 20 جلد کتاب خود را وقف کرد تجلیل شد.

ملیکا گلی نویسنده 18 عنوان کتاب برگزیده در سطوح ملی و جهانی است.

در ادامه این مراسم از خیرین و واقفانی که در حوزه فرهنگ، علم و ... موقوفاتی را داشتند تجلیل شد.

در این برنامه از سید محمد مهدی طباطبایی به دلیل وقف موسسه "جامعة القرآن الکریم " قم، موحدی کرمانی عضو فعال کمیسیون ماده 2 به دلیل تلاش در جهت برگردان حجم عظیمی از موقوفاتی که به فروش رسیده بود، مرتضی ادب و حجت‌الاسلام احمد عابدی به دلیل شروع درس خارج فقه در باب وقف، محمدهادی بدیعی دزفولی به دلیل وقف زمین ورزش به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون ریال و داشتن روحیه خیرخواهی و دغدغه حل مشکل جامعه از طریق وقف، علی اصغر رشیدی به دلیل وقف زمین مسکونی به ارزش یک میلیارد ریال در زمینی به مساحت 200 متر مربع ، محمدسعید حسن‌زاده و جمال جعفریان به دلیل وقف درمانگاهی در شمال شهر تهران و افزایش دارایی موقوفه از طریق احداث ساختمان، سرمایه گذاری در شرکت‌ها و ...، محمدرضا پالیزی به دلیل حفظ و ارزش دارایی املاک موقوفه و اجرای دقیق نیت واقف در ترویج وقف موقوفه و سلمان عسگری، کرامت‌الله دهقان، سید عبدالله زبرجد، بهجت افراز، عبدالرضا دلیک‌وندی، نادر ریاحی، حجت‌الاسلام قاسمی و ... تجلیل شد.