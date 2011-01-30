علی لاریجانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در ارزیابی خود درباره طرح قطع رابطه با دولت انگلیس که هم اکنون در مجلس درحال بررسی است، اظهارداشت: انگلیسی ها در همه کشورهای اسلامی دنبال یک نوع دخالت دردسر ساز هستند.

وی ادامه داد: اما انگلیسی ها درباره ایران این ظرفیت را ندارند؛ زیرا ایران هم اکنون یک کشور مقتدر است و معتقدم برخی سیاستمداران و سرویس های انگلیسی دچار سوء تفاهم نسبت به ایران شده اند و تصور می کنند با روشهای گذشته می توانند تاثیری در ایران داشته باشند.

رئیس مجلس تصریح کرد: با توجه به نقش تخریبی انگلیس و حرفهای گنده ای که زده بودند باید پاسخی به آنها داده شود و این نقش تخریبی بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی گفت: طرح قطع رابطه با دولت انگلیس مسیر خود را در مجلس طی می کند. ما در این مسیر نظرات دستگاههای مختلف را کسب کردیم. ما معتقدیم هر دستگاه می تواند نظراتش را به مجلس ارائه دهد اما مجلس در نهایت نظرات کارشناسان را گرفته و تصمیم گیری می کند.

به گزارش مهر، پیش از این اعلام شده بود که برخی دستگاههای اجرایی در طرح قطع رابطه با انگلیس ملاحظاتی دارند.



