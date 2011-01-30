فرشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون دو کارته بودن برخی از بازیکنان تیمش در بازی روز دوشنبه مقابل مس کرمان افزود: تیم ما بازیکنان جایگزین خوبی روی نیمکت خود دارد و در صورت نبود برخی از بازیکنان اصلی، میتواند از این بازیکنان بهره بگیرد.
وی ادامه داد: به دلیل دو کارته بودن بازیکنان نگران نیستیم و به نظر من در حال حاضر تنها چیزی که مهم است، کسب سه امتیاز بازیهای مختلف بوده و بازیکنان این موضوع را به خوبی درک میکنند زیرا اگر امتیازات خود را از دست بدهیم، بازیکنان بیش از همه ناراحت میشوند.
مدافع تیم ذوبآهن با انتقاد از اظهارات مرفاوی در مورد تیم ذوبآهن ادامه داد: وقتی در راه قطر بودم اظهاراتی از قول سرمربی مس شنیدم که باعث ناراحتی من شد، اگرچه برای مرفاوی احترام ویژهای قائلم اما باید بگویم که ذوبآهن به دنبال قهرمانی به هر قیمتی نیست و در دو سال گذشته نشان داده که لیاقت رسیدن به قهرمانی را دارد و سرمربی مس نباید این گونه در مورد ذوبآهن اظهار نظر کند.
وی تصریح کرد: اگر تیم ما میخواست به هر قیمتی قهرمان شود، میتوانست کارهای بسیاری انجام دهد و به دنبال فعالیتهای ناشایستی برود اما همه دیدند که ذوبآهن تن به این مسائل نداد و به شرافت خود پایبند بود.
طالبی خاطر نشان کرد: در هر حال باید بگویم که بازیکنان ما در این بازی همه تلاش خود را به کار میگیرند تا پیروز میدان باشند زیرا بازی ذوبآهن و مس چیزهای بسیاری را روشن میکند و پیروزی در این دیدار دهان بسیاری از مخالفان را خواهد بست.
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