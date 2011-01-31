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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

گردشگری پناهگاه حیات وحش لوندویل به بخش خصوصی واگذار می شود

گردشگری پناهگاه حیات وحش لوندویل به بخش خصوصی واگذار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست گیلان از در اختیار قرار دادن امکانات طبیعت گردی موجود در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پناهگاه مکانی مناسب برای جذب توریسم و توسعه گردشگر در استان است.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهرهمچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه "شرایط واگذاری پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا به بخش خصوصی به چه صورتی است، آیا این تغییر و تحولات به این پناهگاه آسیبی نخواهد رساند" اظهارداشت: هیچ واگذاری اتفاق نخواهد افتاد چون واگذاری اراضی مناطق که دراختیار سازمان حفاظت محیط زیست است تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نبوده و ممنوع است.

وی خاطر نشان کرد: تنها ظرفیتهای گردشگری و طبیعت گردی پناهگاه حیات وحش برای بهره برداری دراختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که مردم بتوانند از این امکانات استفاده بهینه داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان نظارتی است و تصدی گری خود را برابر ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن باید به بخش خصوصی محول کند.

وی یادآورشد: این برنامه نیز در قالب آئین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری در دست اقدام است.

کد مطلب 1242485

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