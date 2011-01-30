نانوایان لرستانی آموزش های فنی و حرفه ای می بینند

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در این راستا تفاهمنامه همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 لرستان در راستای آموزش شاغلین واحد های صنفی نانوایی منعقد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت نان در استان، یادآور شد: در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به منظور توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در واحد های صنفی و ارتقاء مهارت حرفه ای نانوایان این قرارداد آموزشی منعقد شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان خاطر نشان کرد: در این تفاهمنامه این اداره کل متعهد شده است که در خصوص اجرای دوره آموزشی ارتقاء مهارت برای حداقل 20 درصد از شاغلین واحدهای صنفی نانوایی استان دوره های آموزشی ارتقاء مهارت را برنامه ریزی و اجرا کند.

فروزش ادامه داد: اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان پس از برگزاری آزمون به قبول شدگان گواهینامه مهارت اعطاء می کند.