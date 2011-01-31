صدور محصولات بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان به آفریقا

رضا حمزه لو در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشورهای قاره آفریقا یکی از بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی هستند، گفت: در حال حاضر برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به کشورهای شمال آفریقا همچون تونس، مراکش، مصر و یا آفریقای جنوبی صادر می شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه افزایش و متنوع سازی صدور محصولات پتروشیمی به مصر هم یکی از برنامه های اولویت دار برای توسعه بازارهای هدف ایران است، گفت: هم اکنون صادرات برخی از محصولات پتروشیمی ایران به این کشور آفریقایی در حال انجام است.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز تولید محصولات در مجتمع پتروشیمی اروند، از کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از بازار های هدف صادرات محصولات این واحد پتروشیمیایی یاد کرد و افزود: پیش بینی می شود با راه اندازی کامل مجتمع پتروشیمی اروند صادرات محصول پی.وی.سی به بازارهای بین المللی به ویژه شمال آفریقا افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه سومین محموله سودکاستیک این واحد پتروشیمی به یکی از کشورهای شمال آفریقا صادر شده است، اعلام کرد: مذاکرات با شرکتهای خارجی برای انعقاد قراردادهایی به منظور صادرات محصولات پتروشیمی اروند در سال 2011 میلادی آغاز شده است.

پیشتر مذاکراتی با مصر برای صادرات پنج محصول عمده پتروشیمی شامل پلی پروپیلن، کود اوره، متانول، گریدهای پلیمر و پارازایلین آغاز شده بود.

به گزارش مهر، مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی درسال ازواحدهای کلرآلکالی (CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.

این واحد پتروشیمی بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

از ابتدای راه اندازی این واحد پتروشیمی تاکنون 15 هزار تن محصولات تولیدی آن به ترتیب به هندوستان و ایتالیا صادر شده است.