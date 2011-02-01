دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر به قرارداد برخی کمپانیهای بزرگ تولید سیگار با شرکتهای بیمه در دنیا اشاره کرد و افزود: کمپانیها برای اینکه بتوانند فروش خود را بالا ببرند و در عین حال از اعتراض و شکایت بیمه ها نسبت به افزایش بیماریهای ناشی از استعمال مواد دخانی جلوگیری کنند، در پشت پرده قراردادهایی با آنها می ببندند که برای هر دو سود داشته باشد.

وی گفت: مصرف سیگار همراه با عارضه ها و بیماریهایی است که فرد را مجبور می کند به سمت دارو درمانی برود و بعضا می بایست از داروهای گران قیمت استفاده کند که این موضوع برای بیمه ها می تواند درآمدزایی داشته باشد.

معدنی با اشاره به ترفندهای تبلیغاتی کمپانیهای سیگار برای فروش بیشتر محصولات شان در کشورهای در حال توسعه، گفت: کشورهای توسعه یافته فصد دارند تا سال 2050 حتی یک نفر فرد سیگاری نداشته باشند. بنابراین، کمپانیهای سیگار به دنبال بازارهای جدید محصولات دخانی در کشورهای در حال توسعه هستند.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ، ترغیب و تشویق کودکان به استعمال سیگار را یکی از اهداف کمپانیهای بزرگ دخانی دانست و افزود: این کمپانیها سعی دارند در قالب تصاویر جذاب و دوست داشتنی، ذهنیت بچه ها را به سمت سیگار ببرند. به طوری که در فیلمها و کارتونها به نوعی سیگار کشیدن را نشان می دهند.

معدنی با اعلام اینکه حدود 12 میلیون نفر در کشور سیگار مصرف می کنند، گفت: هزینه سیگار این تعداد افراد روزانه 4 تا 5 میلیارد تومان است. در حالی که 2 تا 3 برابر این مبلغ نیز توسط دولت صرف هزینه های درمان ناشی از عوارض مصرف سیگار می شود. بنابراین روزانه 20 میلیارد تومان بابت مصرف سیگار در کشور هزینه می شود.

گزارشها نشان می دهد سهم هر ایرانی از دود شدن 60 میلیارد نخ سیگار در سال بیش از 833 نخ است. این در حالی است که وزیر بهداشت نیز عنوان داشته که 80 درصد مصرف کنندگان سیگار در کشور قبل از 15 سالگی مصرف مواد دخانی را شروع کرده اند.