4200 واحد مسکن مهر در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر "دریا پیشه گان " و "بانک ملی " در خصوص جزییات این پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: در دهه فجر امسال دو هزار واحد مسکن مهر در شهرستان بندرعباس که در کل چهار هزار و 200 واحد نیز در استان هرمزگان به بهره برداری می رسد که در حال حاضر مراحل نهایی آب و برق رسانی و تجهیز شبکه جمع آوری فاضلاب را طی می کنند.



نصوری بیان داشت: پروژه مسکن مهر "دریا پیشه گان شامل پنج هزار و 300 واحد (طی فاز اول) است که نهایتا تا شهریور ماه سال 90 آماده بهره برداری است و در مجموع نیز شامل هفت هزار واحد می باشد که 300 واحد آن همچنین 308 واحد مسکن مهر "بانک ملی " در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی بر پایداری روند رو به رشد مسکن مهر در هرمزگان و لزوم تقویت توسعه همزمان پروژه های مسکن مهر تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان در ادامه طی بازدید از مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسین خاطرنشان کرد: این مجموعه ورزشی با اعتباری معادل دو میلیارد و 700 میلیون تومان شامل، زمین چمن فوتبال، سوله ورزشی چند منظوره خواهران، زمین والیبال و بسکتبال است که جزء پروژه های آماده بهره برداری در ایام مبارک فجر می باشد.

نصوری همچنین در بازدید از پروژه بلوار ساحلی "باند دوم آن"، در رابطه با جزییات این طرح گفت: امسال در راستای کاهش حجم شدید ترافیک در بلوار ساحلی، پروژه باند دوم بلوار ساحلی به طول هزار و 300 متر از خور گورسوزان تا میدان هنگام اجرا شده است که تا پایان اسفندماه به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: این پروژه با برآورد هزینه ای معادل شش میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شده و تاکنون اعتباری بالغ بر دو میلیارد صرف اجرای آن شده است.

نصوری از افتتاح دو جایگاه CNG در شهر بندرعباس طی روزهای آینده خبر داد.