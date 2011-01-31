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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

در دهه فجر؛

شش پروژه ورزشی در گیلان به بهره برداری می رسد

شش پروژه ورزشی در گیلان به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان از بهره برداری شش پروژه ورزشی با هزینه 23 میلیارد ریال طی دهه فجر در استان خبر داد.

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه های ورزشی شامل سکوی تماشاگران آستارا، سالنهای ورزشی بندرانزلی، چاف لنگرود، لوشان، رودبارو سالن بانوان فومن است.

وی همچنین سالن چند منظوره بندرانزلی و لوشان را با زیربنای هزار و 197 مترمربع و اعتبارچهارهزار و600 میلیون ریالی ازمهمترین پروژه های آماده افتتاح این ایام ذکر کرد.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان گفت: سالن ورزشی اختصاصی بانوان نیز با هزار و 197 مترمربع و اعتبار چهار هزار و 600 میلیون ریالی ازدیگرپروژه های مهمی است که نیاز جامعه ورزشی بانوان را رفع می سازد.

وی خاطر نشان کرد: زیربنای سالنهای ورزشی چاف ولوشان را نیز هزار و 197 مترمربع عنوان کرد و گفت: برای ساخت این دو پروژه به ترتیب سه هزار و  700 و چهار هزار و  600 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

محمدی اصل در ادامه به سکوی تماشاگران استادیوم آستارا اشاره کرد و یادآورشد: این پروژه درمساحتی حدود 765 مترمربع و اعتبار هزار و 800 میلیون ریال مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.

کد مطلب 1242544

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