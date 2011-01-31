شش پروژه ورزشی در گیلان به بهره برداری می رسد

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه های ورزشی شامل سکوی تماشاگران آستارا، سالنهای ورزشی بندرانزلی، چاف لنگرود، لوشان، رودبارو سالن بانوان فومن است.

وی همچنین سالن چند منظوره بندرانزلی و لوشان را با زیربنای هزار و 197 مترمربع و اعتبارچهارهزار و600 میلیون ریالی ازمهمترین پروژه های آماده افتتاح این ایام ذکر کرد.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان گفت: سالن ورزشی اختصاصی بانوان نیز با هزار و 197 مترمربع و اعتبار چهار هزار و 600 میلیون ریالی ازدیگرپروژه های مهمی است که نیاز جامعه ورزشی بانوان را رفع می سازد.

وی خاطر نشان کرد: زیربنای سالنهای ورزشی چاف ولوشان را نیز هزار و 197 مترمربع عنوان کرد و گفت: برای ساخت این دو پروژه به ترتیب سه هزار و 700 و چهار هزار و 600 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

محمدی اصل در ادامه به سکوی تماشاگران استادیوم آستارا اشاره کرد و یادآورشد: این پروژه درمساحتی حدود 765 مترمربع و اعتبار هزار و 800 میلیون ریال مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.