ساخت نیروگاه زباله سوز به ظرفیت 500 تن در روز در رشت

محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مطالعه و ساخت طرح قطار شهری کلانشهر رشت طی سالهای 1390 و 1391 اشاره کرد و افزود: این طرح از مطالبات مهم شهروندان است که در دور سوم سفر هیئت دولت به تصویب رسید.

وی اظهارداشت: اختصاص 150 میلیارد ریال برای تکمیل گذر صیقلان - تختی رشت، 50 میلیارد ریال برای توسعه و عمران شهری، 40 میلیارد ریال برای اختصاص به پروژههای تقاطع های غیرهمسطح، اختصاص سهمیه‏ 50 دستگاه اتوبوس،80 دستگاه مینی ‏بوس و 80 دستگاه ون از دیگر مصوبات است.

رئیس شورای رشت گفت: برای سیمای شهری، نوسازی بافتهای فرسوده، تهیه نرم افزار یکپارچه سازی مدیریت شهرسازی، ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی، بهسازی و نوسازی مرقد مطهرخواهرامام، 50 میلیارد ریال بابت ساماندهی گلزار شهدا و15 میلیارد ریال نیز به ساماندهی مزار سردار جنگل در این سفر اختصاص پیدا کرد.

وی در ادامه با اشاره به پیگری بحث نیروی انسانی شهرداری رشت طی سفر هیئت دولت خاطرنشان کرد: در خصوص تغییر وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی به کارمشخص پس از مصوبه هیئت دولت با توجه به اینکه انجام این مهم در برخی از ادارات با مشکل آئین نامه‏ ای مواجه بوده و برای رفع این مشکل با تأکید رئیس جمهور آئین نامه جدیدی در حال تدوین است.

قاسمی یادآورشد: به یقین تا پایان سال جاری این آئین نامه تکمیل و طبق پیش بینی وزارت کشور در سال 90 نیروی تحت عنوان شرکتی باقی نخواهد ماند.