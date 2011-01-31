به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد از محمدهادی حیدرزاده رئیس ستاد محیطزیست و توسعهپایدار به دلیل انجام فعالیتهای زیستمحیطی و مسئولیتپذیری رویکردی در این زمینه تقدیر به عمل آمد.
در این نشست نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سرایداریان رئیس انجمن مدیریتسبز ایران و حسن امامی دبیر کل انجمن مدیریت سبز ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.
در همایش فوق پیام مقامات بینالمللی به مناسبت پنجمین دوره جایزه فوق شامل خانم گاندی، آقای کوفی عنان و آقای گورباچف قرائت شد.
پنجمین دوره جایزه مدیریت سبز/
ستاد محیط زیست شهرداری تهران برنده جایزه مدیریت سبز شد
در پنجمین دورهی جایزه مدیریتسبز مدیران، از ستاد محیطزیست و توسعهی پایدار شهرداری تهران به دلیل اجرای پروژه سبز و تداوم رویکرد مدیریت سبز و توسعهی مسئولیتپذیری در زمینه محیطزیست قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد از محمدهادی حیدرزاده رئیس ستاد محیطزیست و توسعهپایدار به دلیل انجام فعالیتهای زیستمحیطی و مسئولیتپذیری رویکردی در این زمینه تقدیر به عمل آمد.
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