گویاسازی برخی مناطق دفاع مقدس/ بازدید 2 میلیون زائر از سرزمین نور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاجیک طی نشست خبری صبح امروز یکشنبه 10 دیماه به آغاز عملیات اعزام کاروان های راهیان نور از آذرماه اشاره کرد و گفت: ما در جنگ نرم قرار داریم و این جنگ مثل جنگ سخت برای خود قواعد و شاخصهایی دارد و آدمهایی در این جنگ در حال مبارزه هستند و شباهتها و تفاوتهایی با هشت سال دوران دفاع مقدس دارد.

راهیان نور؛ تقویت خط پیوند جوانان با شهداست

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور امسال به آمار 70 درصدی حضور جوانان در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: راهیان نور یکی از خط مقدمهای جبهه جنگ نرم نقش زیادی در پیوند جوانان با انقلاب و آرمانهای امام و شهدا دارد و یکی از اهداف اصلی راهیان نور تقویت خط پیوند جوانان با شهدا است. حدود 70 درصد از جمعیت راهیان نور زیر 29 سال هستند و 60 درصد کسانی که در این کاروانها حضور پیدا می کنند هدف اصلی خود را ارتباط با شهدا و آرمانهای این عزیزان عنوان می کنند. تاجیک توسعه و تعمیق باورهای معنوی حاصل از آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت را یکی دیگر از اهداف راهیان نور اعلام کرد و افزود: آنچه عامل پیروزی انقلاب و بقا و تداوم آن می شود فرهنگ ایثار و شهادت است.



وی با اشاره به استقبال پرشور اقشار مختلف مردم ایران در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، تأکید کرد: راهیان نور مانند سدی در مقابل توطئه های دشمن در برابر جوانان ما عمل می کند و جوانان ما مثل شهدا می توانند مقابل این توطئه ها با استفاده از این فرهنگ مقاومت کنند. ما در راهیان نور تلاش می کنیم از این ارزشها و باطنی که در راهیان نور وجود دارد دفاع کنیم.

وی ستاد مرکزی راهیان نور را تجلیگاه حضور سازمانهای مختلف برای مأموریت عظیم راهیان نور خواند و گفت: این ستاد وظیفه دارد همه دستگاههای دولتی، نیروهای مسلح و مجموعه های مردمی را برای خدمت به کاروانهای راهیان نور بسیج کند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور به اعضای ثابت این ستاد از مجموعه های دولتی و نیروهای مسلح و برخی از سازمانها اشاره کرد و افزود: در این دو ماهی که بنده در این ستاد مشغول به کار شده ام همکاری ما با مجموعه دولت و دیگر سازمانها نسبت به گذشته در اوج همکاری خود قرار گرفته است که حاصل این همکاری را در رضایت زائران خواهید دید.

"راه شهیدان- راه بصیرت"؛ شعار امسال کاروانهای راهیان نور

وی "راه شهیدان- راه بصیرت" را شعار محوری امسال کاروانهای راهیان نور اعلام کرد و گفت: این شعار بر پایه سه محور دشمن شناسی، ولایت محوری و مقاومت اسلامی دنبال خواهد شد.

تاجیک به معرفی 6 شهید در کاروانهای راهیان نور امسال اشاره کرد و گفت: امسال 6 شهید به عنوان نماینده مجموعه هایی که در جنگ تحمیلی نقش اصلی را داشتند معرفی می شوند که شهیده مریم فرهانیان از مقاومت مردمی خوزستان، محسن وزوایی از سپاه، مهندس محمد طرحچی طوسی از جهاد سازندگی، شریف اشرف از ارتش، محمد آوردگانی از نیروی انتظامی و آیت الله مهدی شاه آبادی از قشر روحانی از جمله آنها هستند که زندگینامه و تصاویر این شهدا در مسیر کاروانهای راهیان نور منتشر و معرفی می شود.



ارائه خدمات ویژه به زائرانی که با خودرو شخصی سفر می کنند



وی به افزایش خدمات عمومی و اجرای برخی کارهای جدید ستاد راهیان نور امسال اشاره کرد و گفت: ما در مناطق عملیاتی دفاع مقدس با سه دسته زائر روبرو هستیم که برخی در قالب کاروانهای بسیج به این مناطق رهسپار می شوند که عمده کاروانهای راهیان نور هستند که بیشتر مسئولیت این کاروانها بر دوش بسیج است. برخی از زائران کاروانهای غیرمتمرکز هستند که خودشان به صورت کاروانی به این مناطق سفر می کنند و برخی از زائران هم با خودروهای شخصی در این مناطق حضور پیدا می کنند که دسته سوم برای ما خیلی اهمیت دارد؛ با وجود مشکلات سوخت تعداد این گروه افزایش پیدا می کند.

وی بر اسکان و ارائه خدمات ویژه و عمومی به خانواده هایی که با خودروهای شخصی در این مناطق حضور پیدا می کنند تأکید کرد و گفت: امسال اسکان این عزیزان با کمک سپاه، شهرداری استان خوزستان و هلال احمر فراهم شده و علاوه بر اهدای بسته های فرهنگی به این عزیزان برای کودکان نیز که بیشتر در این قالب حضور پیدا می کنند فضای بازی متناسب با فضای دفاع مقدس پیش بینی شده است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور افزود: برای کاروانهای غیرمتمرکز که عمدتا مشکل اسکان پیدا می کنند امسال با کمک سازمان تربیت بدنی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف این مشکل را حل می کنیم. علاوه بر این برای حل مشکل تغذیه این عزیزان، با ایجاد مراکز طبخ غذا زائرانی که در قالب کاروانهای غیرمتمرکز و یا با خودرو می آیند بتوانند با قیمت مناسب غذای سالم تهیه کنند.

اعزام 600 هزار دانش آموز مقطع دوم دبیرستان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

وی بر هماهنگی های صورت گرفته جهت احداث زیرساختهای مراکز اردوگاهی ویژه سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد و گفت: در مسیر کاروانهای راهیان نور مشکلاتی داشتیم که امسال با همکاری استانهای در مسیر و دستگاههای مربوطه استراحتگاه و مساجد برای ارائه خدمات بین راهی ساماندهی شده است.

وی به اعزام دانش آموزان از آذرماه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امسال سازمان بسیج با کمک وزارت آموزش و پرورش اقدام به اعزام 600 هزار دانش آموز مقطع دوم دبیرستان برای گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی در مناطق عملیاتی کرده است که بخشی از آنها از اول تا آخر آذر اعزام شدند و بعد از امتحانات دیماه که تعطیل بود دوباره اعزام کاروانهای دانش آموزی از اواخر بهمن تا آخر فروردین ادامه خواهد داشت و خدمات ویژه ای به این عزیزان ارائه می شود.

تاجیک به افزایش 13 درصدی ظرفیت ریلی کاروانهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: امسال با کمک وزارت راه و ترابری ظرفیت ریلی کاروانهای راهیان نور که در گذشته 5 درصد بود امسال به 13 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی از راه اندازی "سامانه امداد یاور" در تمام مناطق عملیاتی دفاع مقدس امسال خبر داد و گفت: در هر نقطه از مناطق عملیاتی هر اتفاقی که برای کاروانها بیفتد در حداقل زمان ممکن یک تیم امدادی با ارائه خدمات رایگان اعزام و مشکل حل خواهد شد که در این زمینه سپاه، ارتش، هلال احمر، نیروی انتظامی، اورژانس و دیگر دستگاههای استان با ما همکاری خواهند داشت.

استقرار پزشک خواهر و برادر در یادمانها/ بیمه یک میلیون و670 هزار زائر و خادم راهیان نور

وی به استقرار پزشک خواهر و برادر در تمام یادمانهای دفاع مقدس با کمک وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: علاوه بر این تمام خادمان، راویان، متولیان و زائران راهیان نور امسال با کمک وزارت اقتصاد در دو بخش حوادث و مسئولیت بیمه شده اند که یک میلیون و 600 هزار نفر زائر و 7 هزار نفر خادم بیمه شده اند.

تاجیک افزود: نیروهای "بهداشت یاور" در مراکز اسکان و طبخ غذا برای کنترل آب آشامیدنی و تغذیه کاروانها فعال می شوند و وزارت بهداشت بیمارستانهای مسیر کاروانهای راهیان نور را برای مواقع خاص تجهیز می کند و تمام مراکز یادمانی از پوشش خدمات تلفن همراه برخوردار می شوند.

دبیر ستاد راهیان نور، حضور نیروهای انتظامی در تمام یادمانها و مجموعه راهور در مسیرهای منتهی به یادمانها را از دیگر خدمات عمومی در بخش امنیت اعلام کرد و گفت: امسال جاده هایی که مشکل ترددی داشتند بخش عمده ای از آن در حال ترمیم است و بخش پارکینگ و سرویس بهداشتی نیز در حال احداث است.

وی به خدمات فرهنگی ستاد راهیان نور اشاره کرد و افزود: بسته فرهنگی در قالب" کوله بار" متناسب با چهار مخاطب زائر(کودک، نوجوان، جوان و خانواده ) از سوی بسیج اهدا می شود و یک سرود نیز برای تهییج زائران در حال تولید است و حدود 10 نمایشگاه موضوعی و یادمانی بی نظیر برپا می شود.

تاجیک افزود: در بحث یادمانها اتفاق جدیدی که می افتد این است که بعد از وقفه 2-3 ساله مجددا حضور مقتدرانه یگانهای ارتش و سپاه و جهاد کشاورزی را خواهیم داشت. علاوه بر راویان دفاع مقدس( از ارتش، جهاد، سپاه، روحانی، جوان) 7 هزار خادم افتخاری به خدمت رسانی به زائران کوی شهدا خواهند پرداخت که با لباس متحدالشکل مثل رزمندگان دوران دفاع مقدس کوله باری را دریافت می کنند که در دوره های 10- 15 روزه به امر خدمت رسانی می پردازند.

نصب شناسنامه و گویاسازی یادمانها / حضور زنان راوی رزمنده

وی به گویاسازی برخی از مناطق عملیاتی و نصب شناسنامه یادمان برای 5 یادمان در امسال اشاره کرد و افزود: در بخش راویان امسال افزایش حضور راویان در مناطق را داریم و اسکان و شرایط حمل و نقل این عزیران فراهم شده است و در کنار آن از حضور راویان مغفول مانده مثل قشر عظیمی از خانواده شهدا و خواهران رزمنده در این مناطق( به ویژه در آبادان، سوسنگرد خرمشهر) استفاده می کنیم. همچنین حضور سازمان یافته فرماندهان دفاع مقدس برای روایت گری را امسال خواهیم داشت که سعی می کنیم 40 تن از فرماندهان ارتش و سپاه و جهاد را برای روایت گری در مناطق عملیاتی حضور پیدا کنند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور با بیان اینکه از نیمه اسفند تا نیمه فروردین خدماتی برای حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در مناطق عملیاتی پیش بینی شده است، گفت: سایت راهیان نور فعال شده است و علاوه بر حمایت از وبلاگها وسایتهای فعال در این حوزه ، رسانه های برتر در پوشش خبری راهیان نور معرفی می شوند.

برنامه های ویژه برای مردم خوزستان

تاجیک با اشاره به مشکلات متعدد مردم خوزستان بر ایجاد پیوند میان زائران و مردم این منطقه تأکید کرد و گفت: در این 4-5 ماهی که مردم از طریق کاروانهای راهیان نور با مردم خوزستان ارتباط مستقیم دارند خدماتی تحت عنوان راهیان نور به مردم خوزستان ارائه می شود که برگزاری اردوهای جهادی به 15 نقطه از مناطق خوزستان با کمک هلال احمر و مجموعه های جهادی از جمله آنهاست و 2 درمانگاه سیار با هماهنگی هلال احمر و وزارت بهداشت در تمام نقاط محروم استان خوزستان مرتبط با راهیان نور مستقر می شود و داروخانه سیار و حتی دام پزشک در این مجموعه برای خدمت رسانی به مردم وجود دارد. برگزاری برنامه فرهنگی" ستاره صبح" و برپایی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامه های این منطقه است.



وی به راه اندازی چند یادمان جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ساخت یادمان برای هر عملیات را در دست داریم که برخی از این مناطق فاقد یادمان هستند که ساخت "یادمان شهدای هور" و "عملیات بدر" از جمله این یادمانهاست که امسال مورد بازدید قرار می گیرد. علاوه بر آن، از این پس معراج شهدای پادگان محمودوند در یادمان شهدای هور مستقر می شود. احداث یادمان محور عملیات کربلای 4 بین خرمشهر و جزیره مینو در کنار رودخانه اروند و بازسازی جبهه ذوالفقاریه آبادان را داریم که این منطقه خط مقدم درگیری چند ماه ابتدای جنگ است.



گویا سازی شهر سوسنگرد و خرمشهر

تاجیک از گویا سازی شهر سوسنگرد و خرمشهرخبر داد و گفت: شهر سوسنگرد گویاسازی می شود و یک نقطه از این شهر که محل مقاومت و حماسه شهید "محمدرضا سبحانی" است برای بازدید زائران آماده سازی شده است. این شهید بزرگوار از سربازان ژاندارمری است که در هجوم اولیه عراق به تنهایی در کنار رود کرخه به مقاومت می پردازد و وقتی نیروهای عراقی وارد می شوند پیکر زخمی وی را به تانک می بندند و چند ده متری او را می کشند و بعد به درختی بسته او را به آتش می کشند که مزار ایشان در نقطه از سوسنگرد که پارک است، قرار دارد و امسال شهر سوسنگرد که تا پیش از این محل عبور بود مورد بازدید زائران قرار می گیرد.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور افزود: همچنین امسال صد نقطه از شهر خرمشهر که گوشه ای از حماسه مردمی را منعکس می کند گویاسازی می شود و برخی از مسیرهای منتهی کاروانهای راهیان نور نیز گویاسازی می شود.

تاجیک در پایان حضور 2 میلیون زائر در مناطق عملیاتی را پیش بینی کرد و از حضور کاروانی از دانشجویان مسلمان از یکی از دانشگاه های اروپایی به مناطق عملیاتی خبر داد و گفت: زائران خارجی در مناطق عملیاتی عمدتا دانشجویان و طلاب خارجی مستقر در ایران هستند که در کنار آن برخی از گردشگران خارجی از کشورهای همجوار نیز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازدید می کنند.