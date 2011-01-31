ناصر میرفخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری مجمع انتخاباتی ویژه کسانی است که متعلق به یک رشته هستند، اظهارداشت: به این دلیل کاندیدای مجمع ریاست فدراسیون والیبال شدم چون می‎خواهم این رشته پویا تر از همیشه کار کند.

وی ادامه داد: والیبال ایران این پتانسیل را دارد که در سطح دنیا توانمندتر باشد البته به شرط مدیریت و برنامه ریزی مطمئن. برنامه‎ای که در آن خانواده والیبال در تصمیم گیری‎ها و جهت گیری‎ها نقش داشته باشد نه فقط یک فرد.

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان که معتقد است مسئولیت والیبال باید روی دوش والیبالی‌ها باشد، خاطرنشان کرد: والیبال طی سال‌های اخیر موفق بوده است اما می‎خواهم ثابت کنم اگر والیبال به دست بچه‎های خودش اداره شود می‎تواند موفق‎تر از این هم باشد و حتی به عنوان‌های جهانی دست یابد.

* یعنی شما معتقدید آقای داورزنی از اهالی والیبال به حساب نمی‌آید؟

میرفخرایی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: به هر حال داورزنی چند سال مدیرعامل باشگاه صنام بود و در زمان یزدانی خرم هم بازرس فدراسیون والیبال بود. هرکس برای والیبال زحمت کشیده جزوی از خانواده این رشته به حساب می‌آید. اما به هر حال بین کسی که پشت میز نشسته با کسی که جوانی‌اش را در این رشته گذاشته است، تفاوت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: کسی که پشت میز نشین والیبال بوده است خیلی راحت می‎تواند از این رشته جدا شود. همان طور که یزدانی خرم پس از 17 سال از والیبال به کشتی رفت. اما کسی که جوانی‌اش را خرج والیبال کرده به این راحتی‎ها از این رشته جدا نمی‎شود. چون عاشق است.

میرفخرایی که با 61 سال سن مسن‎ترین کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال به حساب می‌آید در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "چقدر امیدوار به موفقیت در این مجمع هستید و آیا احتمال انصراف وجود دارد؟" گفت: هرگز و تحت هیچ شرایطی انصراف نمی‌دهم. به خصوص اینکه هیچ چشم داشتی ندارم و با هدف حقوق و پول و سفر هم کاندیدا نشدم. در مورد موفقیتم هم الان برای پیش‌بینی زود است. همین بس که من برای خدمت آمده‌ا‌‌م.