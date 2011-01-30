دو هزار واحد مسکونی مهر در هشتگرد واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، جمشید نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مسکن مهر شهر جدید هشتگرد افزود: این واحدها در قالب چهار پروژه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.

وی ادامه داد:‌ در شهر جدید هشتگرد تاکنون هزار و دو واحد مسکونی مهر در قالب پروژه بوستان به خانواده های متقاضی واجد شرایط واگذار شده است.



این مسئول گفت: تا پایان شهریورماه مجموع واگذاریهای مسکن مهر در این شهر جدید به حدود 9 هزار و 200 واحد مسکونی خواهد رسید.

قرارداد ساخت 80 هزار واحد مسکونی منعقد شده است

وی افزود: همچنین قرارداد ساخت 80 هزار واحد مسکونی با انبوه سازان و تعاونی ها در شهر جدید هشتگرد منعقد شده است.



معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: تا کنون فونداسیون 30 هزار واحد از این تعداد ریخته شده است.



نورصالحی یادآور شد: همه واحد های مسکونی مهر باید با کلیه امکانات خدماتی همچون آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب به افراد واگذار شود.



وی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی با برگزاری نشستهای متعدد با دستگاههای خدمات رسان و انبوه سازان، این موضوع را پیگیری می کند.

واگذاری اسناد مالکیت هزار واحد مسکونی مهر

معاون معماری و شهرسازی و مسئول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز گفت: واگذاری اسناد مالکیت هزار واحد مسکونی تکمیل شده مهر در شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ آغاز شده است.



مهدی سعیدی ادامه داد: این اسناد بصورت تک برگی و به نام اشخاص صادر می شود ضمن اینکه شهر جدید هشتگرد در اجرای این کار پیشتاز است.



وی یادآور شد: سند مالکیت برای همه واحد های مسکونی مهر صادر می شود.



این مسئول افزود: سرپرستان خانواری که واحد های مسکونی مهر خود را تحویل گرفته اند، می توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

افراد با در دست داشتم مدارک به شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مراجعه کنند



سعیدی گفت: این افراد با دردست داشتن فیش بانکی واریز شده اجاره بهای مسکن مهر خود به مبلغ 15 هزار تومان و دفترچه اقساط تسهیلات بانکی مسکن می توانند به شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مراجعه کنند.



