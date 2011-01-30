حضور نظامیان آلمان در افغانستان تمدید شد/ استدلال موافقان و مخالفان

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مجلس سفلی آلمان موسوم به بوندستاگ با 420 رأی موافق در برابر 116 رای مخالف مأموریت نیروهای نظامی این کشور را در افغانستان تمدید کرد. همچنین 23 عضو بوندستاگ در این رأی گیری، رأی ممتنع دادند و براساس این تصمیم، مأموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان تا اوائل 2012 تمدید شد.



گفتنی است که در پارلمان آلمان اتحاد احزاب مسیحی، اکثریت حزب سوسیال دموکرات، حزب لیبرال و برخی از اعضای حزب سبزها با رأی خود، ضرورت حضور ارتش آلمان در افغانستان را تأیید کردند.



در پایان بحثی پر تنش و احساسی، حزب چپ آلمان و اکثریت فراکسیون سبزها به ادامه‌ این مأموریت رأی منفی یا ممتنع دادند.

آنها بر این عقیده بودند که باید از کشته شدن سربازان این کشور در افغانستان جلوگیری شود.



یکی از نمایندگان گفت: "اعزام و حفظ بیشتر سربازان در افغانستان به معنی تروریسم است و با تروریسم نمی توان به جنگ تروریسم رفت."



دولت آلمان پیشتر اعلام کرده بود که در صورت آماده بودن شرایط امنیتی، خروج بخشی از نیروهای آلمانی از افغانستان در سال جاری میلادی نیز قابل تصور است.



زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان در سخنانی پیش از رأی‌گیری گفته است حزب ما به ادامه ماموریت ارتش با اکثریت قاطع رای مثبت می‌دهد، زیرا که تغییر استراتژی در افغانستان را بجا و توام با موفقیت ارزیابی می‌کند. به‌ رغم این موضع‌ گیری، وی از عدم اعلام تاریخی مشخص برای خروج سربازان آلمانی از افغانستان انتقاد کرد.



در همین حال "گیدو وستروله"، وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه گذشته در واکنش به حمایت بوندستاگ از ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان گفت از اوایل سال 2011 مسؤلیت های امنیتی به تدریج به نیروهای اردوی ملی افغان واگذار خواهد شد و در پایان سال و اوایل سال 2012 به تدریج خروج نظامی از این کشور آغاز خواهد شد.



بدین ترتیب با اجازه پارلمان آلمان مدت مأموریت 4860 سرباز این کشور تا فوریه 2012 تمدید شد. هم‌اکنون 130 هزار سرباز از 48 کشور جهان تحت فرماندهی ایساف در افغانستان مستقر هستند.