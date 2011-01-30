بهره برداری از نخستین کارخانه تولید مخازن سی ان جی در ساوجبلاغ

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: بهره برداری از نخستین کارخانه تولید مخازن سی ان جی کشور از طرحهای شاخص این شهرستان است که عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر در ایام دهه فجر محقق می شود و دستگاه ها باید برای تحقق آن با فرمانداری همکاری و تعامل داشته باشند.

این مسئول بیان کرد:‌ به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 81 طرح عمرانی خدماتی در ایام دهه فجر در ساوجبلاغ به بهره برداری می رسد.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: برای ایجاد و تکمیل این طرحها 95 میلیارد تومان هزینه شده است.

حدادی افزود: شهرداری ها و ادارات صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و آبفای روستایی هرکدام با 28 ،11، هشت و شش طرح، بیشترین طرحهای عمرانی آماده بهره برداری این شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

بهره برداری از جایگاه CNG میدان سپاه انجام می شود

وی یادآور شد: بهره برداری از جایگاه CNG میدان سپاه، مرکز درمانی ده تختخوابی چهارباغ و اجرای طرح هادی روستای قاسم آباد بزرگ از دیگر طرحهای شاخص قابل افتتاح این شهرستان است.

فرماندار ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: بهره برداری از این طرحها افزون بر رونق بخشی به اقتصاد و زیرساختهای خدماتی این شهرستان، بستر مناسب برای خدمات رسانی به مردم منطقه را فراهم می کند.