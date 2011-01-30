اجرای طرح ساماندهی خدمات و تجهیزات صنعتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبوی امروز در نشستی خبری افزود: بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی شامل پروژه های مختلفی است که برای تسهیل در اجرای این برنامه‌ها، پروژه "ساماندهی خدمات و تجهیزات صنعتی" آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه در این پروژه تجهیزات و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها برای اجرای پروژه های بهره‌وری معرفی می‌شود، افزود: به این ترتیب بنگاه ها با سهولت و دقت بیشتری می توانند به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند.

نبوی به اهداف این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: شناسایی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی و معدنی، شناسایی ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز بخش صنعت و معدن، شفاف سازی از طریق ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات ثبت شده از سوی عرضه کنندگان و فراهم سازی اطلاعات لازم برای انتخاب محصول توسط متقاضیان، از جمله اهداف اجرای پروژه ساماندهی خدمات و تجهیزات صنعتی است.

مدیر برنامه انرژی ستاد تحول وزارت صنایع و معادن ادامه داد: در مرحله اول این طرح، عرضه‌کنندگان خدمات و تجهیزات صنعتی باید با مراجعه به سایت بهین یاب اطلاعات درخواستی خود را تکمیل کنند و در مرحله بعد اطلاعات ورودی، ارزیابی و صحت این اطلاعات از طریق استعلام از مراکز مختلف بررسی می شود.

وی افزود: در نهایت اطلاعاتی که تایید شدند و اطلاعاتی که نیازی به صحه گذاری ندارند بر روی سایت بهین یاب قرار می گیرد.

نبوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این پروژه مکمل طرح ارتقای مدیریت منابع انسانی است و هیچ منافاتی با این طرح ندارد. وی افزود: پس از ارائه این خدمات از سوی شرکت ها برای اطلاع از کیفیت و قیمت تجهیزات صنعتی ارائه شده ارزیابی دوره ای در دستور کار سازمان صنایع و معادن استانها قرار خواهد گرفت و اگر تخلفی صورت بگیرد از معرفی مجدد این واحد جلوگیری می شود.

وی در خصوص پذیرش اطلاعات و صحه گذاری به خدمات و تجهیزاتی که شرکت های خارجی تولید و توسط نمایندگی آنها به فروش می رسد اظهار کرد: اگر این نمایندگی ها رسمی و خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشند اطلاعات آنها تایید خواهد شد.

به گفته نبوی، صنعتگران و معدنکارانی که درصدد کاهش مصرف انرژی در بنگاه‌های تولیدی خود هستند، از این پس می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی behinyab.ir نسبت به دریافت خدمات و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام کنند. از سوی دیگر، آن دسته از فعالانی که می توانند این خدمات را در اختیار صنعتگران قرار بدهند نیز می‌توانند با ثبت نام در این سایت، محصولات خود را عرضه کنند.