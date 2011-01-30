به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه شایستهپور در مورد اختراع خود گفت: طرح فرآیند تولید سوخت از پلاستیکهای بازیافتی که در حدود ۵۰۰تا ۷۵۰ سال در طبیعت باقی میماند را در مدت دو تا پنج دقیقه در خود تجزیه کرده و به سوختی مفید و جایگزین سوختهای فسیلی تبدیل میکند.
وی ارزان بودن و کاهش آلایندههای محیط زیست را از فواید این طرح برشمرد و افزود: این سوخت میتواند در مصارف صنعتی و غیرصنعتی مورد استفاده قرار گیرد و کشور از واردات سوخت بینیاز میشود.
این مخترع با اشاره به برگزاری نمایشگاه پژوهش و اختراعات استان قم بیان داشت: سومین نمایشگاه پژوهش و نخستین نمایشگاه اختراعات نسبت به سالهای گذشته و حتی نمایشگاههای مشابه خود از کیفیت بهتری برخوردار شده است.
وی خواستار گسترده شدن این نمایشگاهها شد و افزود: در سالهای اخیر به مخترعان توجه زیادی شده است و همچنین وعدههای زیادی در مورد حمایت از اختراعات داده شده است.
