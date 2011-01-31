به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزو : این کارگاه یک روزه ویژه تیم های لیگ برتر و سایر رده ها در محل سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار خواهد شد و حضور پزشکان و مشاورین تغذیه تیم های لیگ برتر در آن الزامی است.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی زیر نظر 5 تن از اساتید تغذیه و پزشکی با مسئولیت دکترفلاح متخصص تغذیه ورزشی برگزار خواهد شد و در پایان شرکت کنندگان گواهینامه تخصصی دریافت خواهند کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: این کارگاه ها زنجیره ای و بصورت پیوسته تعریف شده و شرط حضور در هر مرحله حضور در مرحله قبلی است.

کارگاه آموزشی تغذیه درفوتبال از ساعت 8 صبح روز 19بهمن افتتاح خواهد شد وتا ساعت 17 بعد ازظهر ادامه خواهد داشت.