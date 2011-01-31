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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۸

کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال 19 بهمن برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال 19 بهمن برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال با حضور پزشکان و مشاورین تغذیه تیم های لیگ برتر 19 بهمن به میزبانی سازمان لیگ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزو : این کارگاه یک روزه ویژه تیم های لیگ برتر و سایر رده ها در محل سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار خواهد شد و حضور پزشکان و مشاورین تغذیه تیم های لیگ برتر در آن الزامی است.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی زیر نظر 5 تن از اساتید تغذیه و پزشکی با مسئولیت دکترفلاح متخصص تغذیه ورزشی برگزار خواهد شد و در پایان شرکت کنندگان گواهینامه تخصصی دریافت خواهند کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: این کارگاه ها زنجیره ای و بصورت پیوسته تعریف شده و شرط حضور در هر مرحله حضور در مرحله قبلی است.

کارگاه آموزشی تغذیه درفوتبال از ساعت 8 صبح روز 19بهمن افتتاح خواهد شد وتا ساعت 17 بعد ازظهر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1242606

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