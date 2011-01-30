۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

بیماریهای قلبی و داخلی رکورد دار مرگ و میر کرمان هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بهشت زهرای کرمان با اشاره به اینکه بیماریهای داخلی و قلبی مهمترین دلیل مرگ و میر در کرمان هستند گفت: 67 درصد موارد فوت در کرمان به این بیماریها مربوط است.

محمد محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در ماه گذشته مانند ماههای قبل همچنان بیماریهای داخلی و قلبی مهمترین دلیل مرگ و میر در شهر کرمان مهمترین دلیل مرگ و میر هستند.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر مردم کرمان به این بیماریها افزود: طبق آمار 67درصد از مرگ و میر کرمان در دی ماه به این بیماریها مرتبط بوده است.

محمدی فر افزود: در دی ماه امسال روزانه به طور متوسط بیش از شش نفر و در مجموع 205نفر فوت کرده اند که در مقایسه با آذر ماه نیز که روزانه هفت نفر فوت کرده بودند تعداد مرگ ومیر کاهش داشته است.

این مسئول گفت: 55.5 درصد فوت شدگان را مردان، 34 درصد را زنان و 10 درصد مابقی را کودکان تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: بیماری های داخلی با 41 درصد و بیماری های قلبی با 25.5 درصد به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر طی این ماه بوده است.

 

 
