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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

استاندار کرمان:

توزیع ثروت در کرمان متوازن نیست

توزیع ثروت در کرمان متوازن نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره با ثروتمند بودن کرمان گفت: با وجود غنای کرمان در بخشهای مختلف توزیع متوازن ثروت در استان دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار شنبه شب در مراسم افتتاح ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی کرمان اظهارداشت: استان کرمان دارای پتانسیلهای گسترده و بسیار چشمگیر در بخشهای مختلف است که باید با برنامه ریزی این پتانسیلها اجرایی شود و در جهت توسعه و پیشرفت کرمان گام برداریم.

وی گفت: یکی از مسائلی که وجود دارد با وجود تمام این توانمندی ها توزیع ثروت در کرمان متوازن نیست و در برخی از زمینه ها شاهد انباشت و در برخی جاها شاهد فقر هستیم.

نجار افزود: در صورت اصلاح این روند می توان شاهد توسعه سریع تر کرمان باشیم.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در کرمان افزود: یکی از مهمترین نکات انتقال حسابهای شرکت موجود در کرمان به استان از استان تهران است.

استاندار کرمان افزود: معنا ندارد که حساب یک شرکت کرمانی در بانکهای تهران باشد که این مهم باید اصلاح شود.

وی افزود: با انجام این امر بانکها در کرمان می توانند از موقعیت بهتری استفاده کنند و سرمایه گذاری در کرمان نیز بهتر صورت می گیرد.

وی همچنین خواستار استفاده از تکنولوژیهای بهتر در صنایع کرمان شد و گفت: تولید با کیفیت و ارزان می تواند موجب توسعه در صنایع استان شود.


 
کد مطلب 1242615

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