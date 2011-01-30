به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار شنبه شب در مراسم افتتاح ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی کرمان اظهارداشت: استان کرمان دارای پتانسیلهای گسترده و بسیار چشمگیر در بخشهای مختلف است که باید با برنامه ریزی این پتانسیلها اجرایی شود و در جهت توسعه و پیشرفت کرمان گام برداریم.

وی گفت: یکی از مسائلی که وجود دارد با وجود تمام این توانمندی ها توزیع ثروت در کرمان متوازن نیست و در برخی از زمینه ها شاهد انباشت و در برخی جاها شاهد فقر هستیم.

نجار افزود: در صورت اصلاح این روند می توان شاهد توسعه سریع تر کرمان باشیم.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در کرمان افزود: یکی از مهمترین نکات انتقال حسابهای شرکت موجود در کرمان به استان از استان تهران است.

استاندار کرمان افزود: معنا ندارد که حساب یک شرکت کرمانی در بانکهای تهران باشد که این مهم باید اصلاح شود.

وی افزود: با انجام این امر بانکها در کرمان می توانند از موقعیت بهتری استفاده کنند و سرمایه گذاری در کرمان نیز بهتر صورت می گیرد.

وی همچنین خواستار استفاده از تکنولوژیهای بهتر در صنایع کرمان شد و گفت: تولید با کیفیت و ارزان می تواند موجب توسعه در صنایع استان شود.



