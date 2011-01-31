تصاویر خودروهای پرنده / آغاز پیش فروش خودروهای پرنده در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "ترافوجیا" را به یاد دارید؟ شرکتی که از سالها قبل در تلاش بوده است تا طرح خودروهای پرنده خود را به واقعیت تبدیل کند؟

این شرکت اکنون تولید محدود خودروی پرنده ترنزیشن خود را آغاز کرده است، خودروی پرنده ای واقعی با بالهای تا شدنی که این شرکت امیدوار است بتواند سالانه 200 دستگاه از آن را به فروش برساند.

"کارل دیتریخ" مدیر شرکت "ترافوجیا" می گوید: بسیاری از مردم می گفتند هرگز امیدوار نبودند این خودرو بتواند روزی پرواز کند. اما ما اکنون خودرویی داریم که می تواند در جاده ها حرکت کند و در آسمانها به پرواز درآید و در مدت زمانی میان دو تا 20 ثانیه تغییر شکل دهد.

ترافوجیا که ترجمه لاتین عبارت "فرار از زمین" است توسط دیتریخ و گروهی از خلبانها و مهندسان پرواز پایه گذاری شد. این شرکت که بخشی از آن به وزارت دفاع آمریکا نیز وابسته است، اکنون به آرامی خود را برای فروش خودروهای پرنده اش آماده می کند.

مالکان خودروی پرنده ترنزیشن پیش از اینکه بتوانند بالهای خودروی خود را باز کرده و به پرواز درآیند، باید دوره 20 ساعته آموزشی را پشت سر بگذارند، اما به گفته اولین فردی که در سال 2009 این خودرو را بر فراز شهر نیویورک به پرواز درآورد، راندن ترنزیشن بسیار ساده و آسان بوده و هرکسی می تواند آن را انجام دهد.

محدوده پرواز این خودروی پرنده به اندازه ای است که می توان با استفاده از آن از لندن به زوریخ سفر کرد، فاصله ای در حدود 804 کیلومتر و سرعت حرکت آن نیز 185 کیلومتر بر ساعت خواهد بود. این خودرو از صفحه کنترل لمسی برخوردار بوده و در محفظه بار آن زمین گلفی تعبیه شده است.

در صورت بسته بودن بالها می توان سوخت مورد نیاز ترنزیشن را در هر پمپ بنزینی تامین کرد و یا آن را در هر پارکینگ معمولی پارک کرد. ایمنی خلبان این خودروی پرنده نیز در شرایط اضطراری توسط چتر نجاتی داخلی تامین می شود. با این حال در صورت بروز بدترین خطرها نیز خلبان می تواند بر روی زمین فرود آمده، بالهای خودرو را جمع کرده و در میان جاده به راه خود ادامه دهد.

از دیگر ویژگی های این خودرو می توان به درهای خودکار، دو سرنشینه بودن، بالهای خودکار الکترومکانیکی و داشتن زمین گلف اشاره کرد. همچنین در بخش ایمنی خودرو نیز می توان به چتر نجات برای کل خودرو و تجهیزات پیشرفته هوانوردی اشاره کرد. ارتفاع خودرو در هنگام رانندگی دو متر، عرض آن 2.3 متر و طول آن 6 متر خواهد بود و در هنگام پرواز، این ابعاد به ترتیب 2، 8 و 6 متر تغییر پیدا خواهند کرد.