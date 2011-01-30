آب سد گوغر به دلیل آشامیدنی بودن باید تخلیه شود

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص غرق شدن دو نفر که قصد ماهی گیری در سد گوغر بافت را داشتند، گفت: بعد از اطلاع از قضیه نیروهای امداد با حضور در منطقه اقدام به پیدا کردن اجساد کردند که در این رابطه توانستیم جنازه یکی از این افراد را از سد خارج کنیم.

وی ادامه داد: به دلیل سرد بودن آب سد و عدم وجود لباس غواصی مخصوص آب سرد، هنوز نتوانستیم جنازه دیگر را پیدا کنیم.

محمودی ضمن اشاره به آشامیدنی بودن آب این سد تصریح کرد: ما پیشنهاد دادیم آب سد را تخلیه کرده و جنازه را بیرون بیاوریم که متاسفانه مسئولان شهر از این اقدام خودداری کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همچنین از کشته شدن یک فرد دچار اختلال حواس در ارتفاعات رابر خبر داد و افزود: گزارشی از این اتفاق به جمعیت هلال احمر نرسیده و نیروی انتظامی این مورد را پیگیری کرده است.

وی افزود: بحث فرهنگ سازی و حضور اکیپ های راهنما در محل کوه بر عهده ما نیست و ما تنها می توانیم به امدادرسانی در مناطق بپردازیم.

11 روز پیش دو نفر در سد گوغر غرق شدند که جسد یک نفر از آنها هنوز پیدا نشده است و مردم نیز نگران آلودگی آب آشامیدنی هستند.