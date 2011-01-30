435 نفر در آذربایجان غربی بر اثر تصادف کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به افزایش 10 درصدی تعداد تصادفات فوتی در آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: امسال 108 مورد تصادف منجر به فوت در سطح جاده های حوزه استحفاظی آذربایجان غربی بوقوع پیوسته است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دو هزار و 220 نفر بر اثر تصادف مجروح و به مراکز درمانی آذربایجان غربی منتقل شده اند، اظهار داشت: در این راستا نیز میزان تصادفات جرحی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش یافته است.

فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی آذربایجان غربی عدم رفع نقاط حادثه خیز، عمدی بودن تصادفات توسط رانندگان، سنتی بودن کنترل راهها توسط ماموران پلیس راه، متناسب نبودن جاده ها از نظر ترافیک، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده، عدم مهارت رانندگان و عدم آشنایی به ابزار آلات و تجهیزات وسیله نقلیه را مهمترین علت افزایش تصادفات برشمرد.

1640 ثوب البسه خارجی از قاچاقچیان کشف شد

مسئول دایراه اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از کشف و ضبط هزار و 642 ثوب البسه خارجی، 190 دستگاه گیرنده مامواره، 450 کیلو گرم چای خارجی، 44 طاقه پارچه از قاچاقچیان طی یک هفته گذشته خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این میزان کالای قاچاق در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاقچیان کشف شده است، بیان داشت: در این راستا پنج قاچاقچی دستگیر و چهار دستگاه خودرو توقیف شده است.