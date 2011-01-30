۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

افاغنه مقیم کرمان مکلف به تمدید کارت موقت کار هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کل کار و امور اجتماعی کرمان گفت: اتباع افاغنه که بالای 18سال دارند موظف به تمدید کارت موقت کار خود هستند.

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تمامی اتباع افاغنه که دارای کارت موقت کار و همچنین کارت خروجی مدت دار معتبر هستند باید با مراجعه به اداه کار استان نسبت به دریافت کارت موقت کارت خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای اجرای ماده 22قانون کار جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود و شامل تمام افاغنه بالای 18سال که کارت معتبر خروجی دارند و در طرح آمایش شش شرکت کرده اند و کارت موقت کارشان تا پایان مدت اعتبار سال 88 منقضی شده است می شود.

وی افزود: این افراد موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 89 جهت اخذ کارت موقت کار به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مراجعه کنند.

منصوری خاطر نشان کرد: هزینه صدور کارت برای کلیه افراد 140هزار تومان بوده و در هنگام نام نویسی برای کارت موقت جدید مبلغ کارت از این افراد اخذ می شود.
 

