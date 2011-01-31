تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه یازدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی و یکم ژانویه سال 2011 میلادی.
- مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان (دیدار تکراری از هفته نوزدهم لیگ برتر)
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم (دیدار معوقه از هفته چهاردهم لیگ برتر)
- رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری میشود:
* استقلال تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران (مرحله یک چهارم جام حذفی)
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز با دیدار رفت دو تیم مهرام ایران و الریاضی اردن آغاز میشود.
- هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه اول پیگیری میشود:
* نفت تهران - شهدای الوند
* ذوب آهن کرمانشاه - تعاونی اعتباری مشهد
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