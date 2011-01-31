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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری مسابقات فوتبال لیگ‌برتر و پیگیری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه یازدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی‌ و یکم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان (دیدار تکراری از هفته نوزدهم لیگ برتر)
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم (دیدار معوقه از هفته چهاردهم لیگ برتر)

- رقابت‍‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* استقلال تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران (مرحله یک چهارم جام حذفی)

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا امروز با دیدار رفت دو تیم مهرام ایران و الریاضی اردن آغاز می‎شود.

- هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه اول پیگیری می‌شود:
نفت تهران - شهدای الوند
* ذوب آهن کرمانشاه - تعاونی اعتباری مشهد

کد مطلب 1242656

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