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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

حضور سینماگران در هفته همیاری خانه سینما

سینماگران با حضور در هفته همیاری خانه سینما در این حرکت صنفی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین لطیفی پس از کمک مالی به خانه سینما گفت: آرزوی من همیشه استقلال صنفی بوده است، وزارتخانه نباید از ابزار مالی به عنوان اهرم فشار استفاده کند. رخشان بنی‌اعتماد با اعطای کمک مالی خود گفت: برای خانه خودم ، خانه ما، خانه سینما.

در هفته همیاری صنفی، هنرمندان دیگری مانند مجید مجیدی، حسن حسندوست، مسعود بهنام،‌ مصطفی خرقه‌پوش، فرشته صدرعرفایی، پرویز شهبازی با هدف استقلال مالی و استمرار فعالیت‌های صنفی جامعه اصناف سینمای ایران در محل خانه سینما حاضر و ضمن اهدای کمک مالی خود در این حرکت صنفی شرکت کردند.

کارگروه طراحی و توسعه منابع مالی خانه سینما نهم تا چهاردهم بهمن ماه را هفته همیاری صنفی اعلام کرده است.

کد مطلب 1242657

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