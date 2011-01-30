حضور سینماگران در هفته همیاری خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین لطیفی پس از کمک مالی به خانه سینما گفت: آرزوی من همیشه استقلال صنفی بوده است، وزارتخانه نباید از ابزار مالی به عنوان اهرم فشار استفاده کند. رخشان بنی‌اعتماد با اعطای کمک مالی خود گفت: برای خانه خودم ، خانه ما، خانه سینما.

در هفته همیاری صنفی، هنرمندان دیگری مانند مجید مجیدی، حسن حسندوست، مسعود بهنام،‌ مصطفی خرقه‌پوش، فرشته صدرعرفایی، پرویز شهبازی با هدف استقلال مالی و استمرار فعالیت‌های صنفی جامعه اصناف سینمای ایران در محل خانه سینما حاضر و ضمن اهدای کمک مالی خود در این حرکت صنفی شرکت کردند.

کارگروه طراحی و توسعه منابع مالی خانه سینما نهم تا چهاردهم بهمن ماه را هفته همیاری صنفی اعلام کرده است.