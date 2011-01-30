دیدار مبارک با مقامات نظامی/ آغاز تظاهرات در قاهره، اسکندریه و اسیوط

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه لحظاتی پیش از دیدار میان "حسنی مبارک" و "عمر سلیمان" معاون جدید وی و همچنین وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش در مرکز فرماندهی عملیات نیروهای مسلح در قاهره خبر داد.

بر این اساس، مبارک که به تازگی عمر سلیمان را به سمت معاون ریاست جمهوری منصوب کرده است، هم اکنون در حال دیدار و گفتگو با این افراد است.

از سوی دیگر شبکه الجزیره قطر لحظاتی از آغاز تظاهرات مردمی در قاهره خبر داد. بر این اساس، تظاهرکنندگان در حال حاضر به سوی میدان التحریر (آزادی) در حال حرکت هستند. در این تظاهرات صدها تن از وکلا و شخصیتهای حقوقی مصر مشارکت دارند.

این شبکه همچنین از آغاز تظاهرات در شهرهای اسکندریه و اسیوط خبر داد. در اسکندریه مردم معترض در نزدیکی مسجد ابراهیم تجمع کرده و در صدد تشییع پیکر سه تن از کشته شدگان روز گذشته هستند.

در شهر اسیوط نیز مردم در نزدیکی مقر ساختمان حزب ملی حاکم تجمع کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.