لزوم عذر خواهی رئیس دانشگاه آزاد/ برخی مدیران بعد از دهه فجر تغییر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به اختلافات چند وقت اخیر میان رسانه های استان هرمزگان واداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان،اظهار داشت: من کاملا درجریان این مباحث قرار دارم و معتقدم باید میان رسانه ها و اداره کل ارشاد تعامل بر قرار شود.

وی درباره اساسنامه جدید خانه های مطبوعات کشور که از سوی وزارت ارشاد ابلاغ شده است، بیان داشت: باید اساسنامه جدید وزارت ارشاد را با ایجاد یک تعامل خوب میان رسانه ها و اداره ارشاد اجرا کنیم تا شاهد رشد و پیشرفت خانه مطبوعات باشیم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: مسئولان باید صداهای مختلف در رسانه ها را بشنوند و با صبر و حوصله مسائل و انتقادات را به خوبی بررسی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد باید از مردم هرمزگان عذر خواهی کند

هاشمی تختی در خصوص صحبتهای اخیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس مبنی بر اینکه " استان هرمزگان مدیر بومی کاردان و شایسته و لایق ندارد " تاکید کرد: این حرفی که رئیس دانشگاه آزاد زده بسیار حرف بی ربطی است و در واقع توهین به مردم و مدیران هرمزگان است.

وی ادامه داد: متاسفانه اینگونه افراد با صحبتهای خود شخصیت خود را نشان می دهند و با وجود اینکه از یک شهر دیگر آمده اند می خواهند برای مردم هرمزگان آقایی و بزرگی کنند.

استاندارهرمزگان افزود: اگر فردی بخواهد با این روش درهرمزگان کار کند قطعا زمین خواهد خورد ونمی تواند به جایی برسد.

هاشمی تختی عنوان کرد: ما دست مدیر غیر بومی را که واقعا بخواهد به مردم هرمزگان خدمت کند را می بوسیم اما کسی را که بخواهد برای مردم هرمزگان آقایی و بزرگی کند را نخواهیم پذیرفت.وی تاکید کرد: رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس باید از مردم و مدیران هرمزگان عذر خواهی کند.

پس از دهه فجر مدیران برخی ادارات تغییر می کنند

استاندار هرمزگان در خصوص تغییر و تحولات مدیران در هرمزگان پس از دهه فجر گفت: پس از دهه فجر در برخی ادارات و بنا بر ضرورت تغییراتی ایجاد خواهیم کرد اما این تغییرات به آن صورت نخواهد بود که شاهد موجی از تغییر و تحولات در ادارات مختلف استان هرمزگان باشیم.

هاشمی تختی با بیان اینکه باید در کنار تغییرات مدیران حرمت آنها هم مورد توجه قرار بگیرد، بیان داشت: ما همواره در کنار مدیر با تجربه وتوانمند چه بومی و چه غیر بومی خواهیم ایستاد و از او حمایت می کنیم اما اگر مدیری توان مدیریت نداشته باشد از او حمایت نخواهیم کرد.