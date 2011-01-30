اماکن روستایی اردبیل بیمه می شوند

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، علی اسلامی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت بحران شهرستان گرمی اظهار داشت: این مهم با توجه به آسیب پذیر بودن اغلب اماکن مسکونی روستایی استان در مقابل حوادث طبیعی محقق شده است.

وی آسیب پذیری واحدهای روستایی استان را در برابر زلزله بیش از سایر حوادث عنوان کرد و افزود: هم اکنون بالغ بر 80 درصد این واحدهای روستایی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان از روستاییانی که تاکنون نسبت به بیمه اماکن خود اقدام نکرده اند، خواست تا نسبت به بیمه اماکن مسکونی خود در برابر حوادث غیر مترقبه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل جزو استانهای زلزله خیز و حادثه خیز کشور است، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 55 زمین لرزه در استان اردبیل ثبت شده که اغلب آنها کوچک و متوسط بوده است.

اسلامی ابراز داشت: این زمین لرزه ها خوشبختانه هیچ گونه خساراتی به همراه نداشته اند که البته مهمترین دلیل آن پایین بودن شدت زمین لرزه ها بوده است.

وی با هشدار نسبت به آسیب پذیری روستاهای شهرستان گرمی در برابر حوادث غیر مترقبه تصریح کرد: امسال 10 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله و نیز جبران زیانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه این شهرستان تخصیص یافته است.

فرماندار گرمی مغان نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه 80 درصد منازل روستایی این شهرستان در صورت وقوع زمین لرزه شدید تخریب خواهند شد، بر ضرورت استفاده روستاییان از تسهیلات مقاوم سازی مسکن و فراگیری آموزشهای امداد و نجات تاکید کرد.

عزیر صحرایی با اشاره به سیل خیر بودن شهرستان گرمی خاطر نشان کرد: لایروبی و تکمیل سیل بند رودخانه های گرمی و بخش انگوت ضروری است.

وی در پایان از اختصاص دو میلیارد ریال اعتار برای تکمیل ساختمان انبار امدادی این شهرستان خبر داد و خواستار ایجاد داروخانه جمعیت هلال احمر در گرمی شد.