انتساب من به جریان فتنه بداخلاقی سیاسی است/ دانشگاه ادیان اعتبار حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سیدابوالحسن نواب، پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران که به مناسبت استعفای وی از مدیریت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برگزار شد اضافه کرد: بنده در سال گذشته و درباره انتخابات با هیچ مرجع تقلیدی حتی یکبار هم ملاقات نکردم؛ من معاون سیاسی جامعه روحانیت بوده و هستم و انتساب من به جریان فتنه اهانت به جامعه روحانیت است.



وی درباره دیدگاهش درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی ابراز داشت: اعتقادم به آقای رفسنجانی هیچگاه دوگانه نبوده و مانند برخی‌ها نبوده که یک روز از طرفداران وی باشند و امروز مخالف او شده باشند؛ من از اول انقلاب وی را در حد کمتری از مقام معظم رهبری که آن موقع رئیس جمهور بودند قبول داشتم.



از وفاداران به رهبری بوده و هستم



وی خاطرنشان کرد: من ازمعتقدین به رهبری بوده و هستم و در سپاه پاسداران از وفاداران جدی ایشان بود‌ه‌ام و از سال 1353 نسبت به ایشان ارادت دارم و اینکه مرا با فتنه مرتبط می‌کنند بداخلاقی سیاسی می‌دانم.



نواب افزود: من در زمان آقای رفسنجانی از منتقدین جدی برنامه‌های اقتصادی او بودم و در دوره‌ای هم که مجددا برای ریاست جمهوری نامزد شدند به ایشان گفتم شما وارد نشوید زیرا رأی هم نخواهید آورد و یک روز هم در ستاد او نرفتم و نمی‌دانم ستاد انتخاباتش کجا بود.



رئیس مستعفی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه درباره رابطه دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با جریان فتنه اضافه کرد: هیچ استادی از این دانشگاه در جریان فتنه دستگیر نشدند و تنها یک نفر آن هم نامه عذرخواهی نوشت و در طول دوران بعد از فتنه هم از او اقدامی سر نزده است.



وی ابراز داشت: دانشگاه ادیان صددرصد در خط رهبری است و اسلام، انقلاب، سیره امام و مقام معظم رهبری چهار اصل اساسی فعالیت این دانشگاه است.



دانشگاه ادیان اعتبار حوزه است



نواب خاطرنشان کرد: این دانشگاه آبرو و اعتبار حوزه علمیه است زیرا حداقل در هفته دو هیئت خارجی از این دانشگاه بازدید می‌کنند و ما مدعی هستیم که با تمامی ادیان در دنیا گفت‌و‌گو داریم.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب درباره اینکه برخی از این هیئت‌ها در نقش جاسوس هستند، گفت: من مسئول شناسایی جاسوس نیستم، ما یک هفته قبل از ورود هرهیئتی به ادارات مسئول اطلاع می‌دهیم و جدی‌ترین همکاری را هم با آنها داریم و تاکنون هم حتی یک تذکر دریافت نکرده‌ایم.



وی اضافه کرد: مراجع و مقام معظم رهبری در جریان فعالیت‌های ما هستند و ما بیش از 90 درصد آثار تولیدی خود را به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنیم و حتی یک تذکر از ایشان دریافت نکرده‌ایم.



نواب خاطرنشان کرد: این بداخلاقی‌های سیاسی برای این است که عده‌ای می‌خواهند رابطه حوزه را با کشورهای دیگر و ادیان دیگر به هم بزنند و این افتخار را از حوزه بگیرند.



معاون سیاسی جامعه روحانیت تهران درباره استعفای خود از مرکز خدمات حوزه و علت آن ابراز داشت: من سه بار استعفا داده بودم و آخرین آن قبل از سفر مقام معظم رهبری به قم بود؛ معتقدم 14 سال برای یک مدیر بسیار زیاد است و شاید در نهاد های تابع رهبری این مدت کم نظیر باشد.



وی با اشاره به خدمات صورت گرفته دراین مرکز برای طلاب حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر حمایت‌های صریح و جدی رهبر معظم انقلاب نبود این همه موفقیت حاصل نمی‌شد که باید از ایشان قدردانی کنیم.



نواب درباره فعالیت‌های صورت گرفته دراین مرکز تصریح کرد: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، خدمات خود را در حوزه‌های مختلف تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، مسکن و... به همه طلاب اعم از شاغل به تحصیل یا تبلیغ و ایرانی و غیر ایرانی، سنی و شیعه ارائه می‌کند.



ساخت 20 هزار مسکن برای طلاب



وی ساخت 20 هزار مسکن برای طلاب، جذب بالا‌ترین درصد اعتبار و بودجه در میان مراکز حوزوی به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، تأمین 120 میلیارد تومان اعتبار برای سال جاری به عنوان بودجه تکلیفی، تشکیل 220 هزار پرونده برای طلاب در این مرکز و ارایه خدمات به آن‌ها را از جمله فعالیت‌های صورت گرفته برشمرد.



نواب همچنین از تدوین طرح جامع مسکن برای حوزویان با همکاری شورای عالی حوزه خبرداد و گفت: این مرکز همچنین در حسابرسی که همه ساله از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود حسابرسی سطح قبولی را داشته است.



جامعه روحانیت در مجلس خبرگان دخالتی ندارد



وی در پایان درباره دخالت جامعه روحانیت در تغییر رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز تصریح کرد: جامعه روحانیت مبارز در خبرگان دخالتی ندارد و ما هیچ بحثی در این باره نداشته و نخواهیم داشت چون این جامعه در شئون نهاد‌ها دخالتی نمی‌کند و انتخاب رئیس مجالس بر عهده نمایندگان است و ما تنها از اصل انتخابات حمایت می‌کنیم.