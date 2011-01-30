اپراتور برتر موبایل در حوزه سلامت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره رسانههای تصویری و دیجیتال سلامت که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از فعالان حوزه سلامت و رسانه در مرکز همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، از سوی هیئت داوران، تندیس، لوح تقدیر و جایزه اپراتور برتر حوزه سلامت کشور به دلیل فراهم کردن بستر برتر محتوای تلفنهمراه در حوزه سلامت و اهتمام به سلامت و بهداشت محیط از لحاظ تشعشعات رادیویی به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطا شد.
در مراسم برترینهای جشنواره رسانههای تصویری و دیجیتال سلامت، علاوه بر مرضیه وحید دستجردی و رضا تقی پور، عیسی زارعپور- رئیس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مصداقینیا- معاون بهداشت وزارت بهداشت، امامی رضوی - معاون درمان وزارت بهداشت و فاطمه رخشانی- مدیرکل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت حضور داشتند.
در این مراسم از ایرانسل به دلیل توسعه دانش و سواد سلامت در راستای تعالی و ارتقای سلامت جامعه و از طریق فراهم کردن بستر برتر عرضه محتوای تلفنهمراه در حوزه سلامت و اهتمام به سلامت و بهداشت محیط از لحاظ تشعشعات رادیویی با اهدای تندیس، لوح و جایزه اپراتور برتر در حوزه سلامت تقدیر شد.
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