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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

رئوفی نژاد:

انقلاب اسلامی ایران به همه نقاط دنیا صادر شده است

انقلاب اسلامی ایران به همه نقاط دنیا صادر شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان حرکات و قیامهایی که در مصر، اردن، تونس و یمن آغاز شده را تحقق فرموده امام خمینی(ره) دانست و گفت: وقتی انقلاب پیروز شد امام فرمودند این انقلاب همه جا را روشن خواهد کرد و امروز به عینه شاهد صدور انقلاب در همه جای جهان هستیم.

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) در رابطه با صدور انقلاب، خاطرنشان کرد: آن روز همه فکر می کردند که صدور انقلاب موضوعی است که می توان با اقدامات فیزیکی جلوی آن را گرفت اما امام فرمودند که انقلاب ما صادر خواهد شد و امروز شاهد الگوگیری بسیاری از کشورها از انقلاب ایران در مقابله با استکبار هستیم.

رئوفی نژاد، بیداری جهان اسلام و عموم بشریت را یکی از ویژگی های شاخص و اثرگذار انقلاب اسلامی ایران ذکر کرد و اظهار داشت: این امر در جهان اسلام با توجه به دین و دینداری و احکام الهی شان و در بشریت به جهت آزادی، آزاد منشی و آزاد مردی شان قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و با الگوگیری از آن، در کشورهایی که کسی باور نمی کرد روزی یک جریانی بتواند حرکتی علیه حاکمان آنجا داشته باشد قیام ها و اعتراضها آغاز شده است و آثار انقلاب در کشورهایی که سلطه و اختناق حاکمان جور بر آنها حاکم هستند مشاهده می شود.

عضو شورای عالی اداری کشور افزود: امروز به برکت ایثار و فداکاری مردم، مقاومت آنها در مقابل همه آنهایی که از داخل و خارج در مقابل انقلاب ایستاده اند علیرغم همه فشارهایی که تا امروز در دنیا تحمیل شده، عزت، شرف، حیثیت، اقتدار، جایگاه نظام جمهوری اسلامی و اعتبار حکومت و حاکمیت آن الگویی برای مردم جهان شده است.

رئوفی نژاد اظهار داشت: حکام چه بخواهند و چه نخواهند حرکت ها شروع شده و این به برکت انقلاب اسلامی ایران است.

وی دفاع از دین و احکام الهی و آزادی را حق مردم دانست و گفت: حق مردم است که از آزادی خود دفاع کنند و آزاد زندگی کنند و حق مردم است چه مسلمان و چه غیرمسلمان باشند خودشان را از یوغ استکبار و استعمار و حکام سر سپرده و واداده به صهیونیست ها خودشان را برهانند و به دنبال حکومت و حاکمیت خود باشند و سرنوشت خود را خودشان مشخص کنند.

استاندار زنجان، شعارها، تعامل با ارتش و حرکات انجام گرفته در کشور تونس را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: شعارهای الله اکبری که سر داده می شود، تعاملی که ارتشی ها با مردم پیدا کرده اند همه الگو گرفته از انقلاب ایران است و نتیجه آن نیز ادامه انقلاب امام و استقرار حکومت اسلامی در اقصی نقاط دول اسلامی در هر گوشه این کره خاکی خواهد بود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه امروز غرب در سیاستهای خود در قبال ملتهای مسلمان و آزادی خواه شکست خورد و از توسعه موج آزادی خواهی و استعمارستیزی وحشت دارد، از رفتار دو گانه غرب در خصوص انقلاب های مردم کشورهالی اسلامی همچون مصر و تونس انتقاد کرد.

کد مطلب 1242678

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