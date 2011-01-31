به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه مهم دولت در هفته جاری در مجلس جریان پیدا کرده است، که یکی با رای اعتماد نمایندگان به علی اکبر صالحی پایانی خوش پیدا کرد و دومی نیز با عقب نشینی برخی از نمایندگان و اصرار برخی دیگر، سرنوشت پرابهامی پیدا کرده که این ابهام تا پایان ساعات اداری مجلس در روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

طرح استیضاح وزیر راه و ترابری در شرایطی اعلام وصول شد که پیش از این طرح استیضاح وزیرای دیگری در مجلس کلید خورده بود اما به دلیل پیشنهادات هیئت رئیسه مجلس مبنی بر انجام رایزنی و گفتگوهای بیشتر با با وزیر مربوطه، هنوز این طرح ها به سرانجام نرسیده است.

اما پس از حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 مسیر تهران - ارومیه و تصمیم نمایندگان برای کشاندن بهبهانی به مجلس و بازخواست وی درباره عملکرد وزارت راه در بخش های مختلف، این طرح به سرعت و بدون ممانعت های پیشین از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

کلید بحث های جنجالی درباره استیضاح وزیر راه در جلسه دیروز مجلس از تذکر اکبریان نماینده مردم کرج زده شد . او در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه فرصتی یافت که درباره نحوه اداره جلسه تذکر دهد، لذا از رایزنی و تحت فشار قرار دادن نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزیر راه توسط دولتی ها به شدت انتقاد کرد.

اطرافیان وزیر و دوستان و همکاران سابق نمایندگان به دنبال انصراف نمایندگان

اکبریان پس از پایان جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دولتی ها به عناوین مختلف و با استفاده از دوستان و همکاران سابق و فعلی و مسئولان وزارت خانه های مختلف بسیج شده اند که آسایش را از نمایندگان امضا کننده طرح استضاح بگیرند .

وی افزود: برخی رفته اند و امضاء خود را پس گرفته اند و برخی دیگر محکم ایستاده اند ولی پس گرفتن امضا برای این وزیر تاثیری نداشته و اسامی آنها را بعدا اعلام خواهیم کرد.

اما بحث درباره پس گرفتن امضا از سوی برخی از نمایندگان نیز در جریان مباحث مطرح درباره این طرح داغ بود به گونه ای که حتی برخی منابع از پس گرفتن 12 امضا خبر داده و معتقد بودند که با پس گرفتن دو امضا دیگر امکان لغو استیضاح مذکور محتمل است.

استدلال نمایندگانی که استیضاح خود را پس گرفته اند

در این میان از جمله کسانی که رسما اعلام کرد که امضا خود را پس گرفته می توان به احمد ناطق نوری به دلیل قانع شدن از توضیح وزیر درباره کندی پیشرفت محورنور- چمستان- آمل و توقف جاده اصلی نور- تهران و یا از شعبانی نماینده سنندج نام برد.

شعبانی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با بهبهانی داشتم و توضیحات وی را شنیدم امضای خود را از طرح استیضاح وی پس گرفتم.

نمایندگان آذری‌زبان و اصرار بر استیضاح بهبهانی

به هر تقدیر تا روز سه شنبه ممکن است سیب پرتاب شده به آسمان چرخی دیگر خورده و ورق به نفع بهبهانی برگردد ولی آذری زبانان مجلس محکم ایستاده و معتقدند به خاطر ضعف عملکرد وزارت راه در قضیه سقوط هواپیمای مسیر تهران - ارومیه باید بهبهانی در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد. از همین روست که جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه تاکید دارد که سه شنبه شاهد خداحافظی بهبهانی از دولت خواهیم بود.

وی که خود یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر راه است از باقی ماندن 20 امضا علیرغم پس گرفتن چند امضا از سوی امضاکنندگان این طرح خبر داد و گفت: استیضاح وزیر راه به قوت خود باقی است زیرا مجموع امضاهای این طرح 29 امضا بود که 9 تن از نمایندگان اعلام انصراف کردند.

جهانگیرزاده گفت: اما علیرغم فشارهای زیادی که بخشی هم غیر مسئولانه و غیر اخلاقی به نمایندگان وارد می شود 20 نماینده همچنان بر انجام استیضاح پافشاری دارند.



مواضع آذری زبانان مجلس اما فارغ از پس گرفتن امضا از سوی برخی نمایندگان مناطق دیگر مثل استان فارس ، کردستان و مازندران به خاطر حادثه ای که 78 کشته بر جای گذاشت محکم بوده و حتی چندی از نمایندگان آذری مثل ولی اسماعیلی نمایند اردبیل که طرح را امضا نکرده اند رسما اعلام کردند که از این استیضاح حمایت می کنند.



از طرفی مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی دیروز بعدازظهر با حضور وزیر راه و ترابری در رابطه با استیضاح حمیدرضا بهبهانی برگزار شد که بنابر گفته های اسماعیلی به خبرنگار مهر وزیر به سئوالات 7 تن از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان پاسخ گفته است ولی در پایان سخنان وزیر رای استمزاجی از نمایندگان گرفته نشد و بنا شد که تصمیم نهایی در جلسه علنی مجلس اتخاذ شود.



اسماعیلی همچنین به خبرنگار مهر گفته بود که امضاهای طرح استیضاح در عدد 18 باقی مانده و قطعا روز سه شنبه دستور کار مجلس استیضاح وزیر راه و ترابری خواهد بود.

ابهام در سرنوشت اولین استیضاح یک وزیر در دولت دهم

با این شرایط شاید دور از انتظار نباشد که قول جهانگیر زاده درباره خداحافظی با وزیر راه عملیاتی شود زیرا فعلا فضای موجود در مجلس به خاطر کشمکش های اخیر دولت با خانه ملت چندان خوب نبوده و رای اعتماد شکننده نمایندگان به دیپلمات شاخصی چون علی اکبر صالحی موید همین امر است.



به هر حال رای سفید ، زرد یا کبود نمایندگان مجلس در روز رای اعتماد دوباره به وزیر راه پنهانی خواهد بود و در آن روز دیگر رایزنی و رو در بایستی نمی تواند عاملی برای ابقا یا برکناری وزیر به شمار رود.