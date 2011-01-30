به گزارش خبرگزاری مهر، داور بخش بزرگسال جشنواره "داستان انقلاب" با اشاره به معیارهای داوری در این جشنواره گفت: متاسفانه همیشه مسائل نخ‌نما همچون ساواکی و شکنجه شدن در آثار داستانی انقلاب به چشم می‌خورد که به هیچ وجه برای شروع یک داستان جالب نیستند. یکی از معیارهای ما برای داوری، داشتن نگاهی متفاوت و نو است در حالی‌که همچنان می‌بینیم برخی از آثار با ورود به حوادثی کلیشه‌ای نوشته شده‌اند.

زنوزی جلالی با تاکید بر این که نویسنده نباید با مسائل‌ دم‌دستی سرگرم شود‌ گفت: خوشبختانه در میان آثار رسیده به سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" نگاه‌های متفاوتی دیده می‌شود و این جای خوشحالی دارد.

نویسنده "قاعده بازی" افزود: در برخی داستانها نگاهی یک‌بعدی به انقلاب به چشم می‌خورد در حالی‌که انقلاب ناگفته‌های بسیاری دارد که با توجه هوشمندانه به این ناگفته‌ها می‌توان شاهد تولید آثار خوبی در این زمینه باشیم.

زنوزی جلالی در پایان گفت: جشنواره "داستان انقلاب" ظرفیت قرار گرفتن در رده جشنواره‌های فجر را دارد و می‌توان از آن با عنوان "جشنواره داستان فجر" نام برد.

سومین جشنواره "داستان انقلاب" اواخر بهمن ماه توسط مرکز آفرینشهای حوزه هنری و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.