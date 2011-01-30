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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

مهلت ثبت نام به پایان رسید/

جمع نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی به سه نفر رسید

جمع نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی به سه نفر رسید

مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی با نام نویسی سه نفر عصر امروز یکشنبه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام انتخابات ریاست فدراسیون کشتی عصر امروز یکشنبه به پایان رسید و به غیر از محمدرضا یزدانی خرم، رئیس این فدراسیون، دو نفر دیگر نیز در این انتخابات ثبت نام کردند. 

مهدی محبی دارنده مدال طلا و برنز کشتی آزاد آسیا در سالهای 1988 و 1987 و عضو شورای شهر کرج و سهراب دهقان داور درجه دو بین المللی کشتی دیگر کاندیداهای این انتخاب هستند. 

زمان دقیق مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی هنوز از سوی سازمان تربیت بدنی اعلام نشده است. مدت ریاست 4 ساله یزدانی خرم  روز 6 اسفندماه به پایان می رسد.

کد مطلب 1242688

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