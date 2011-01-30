جمع نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی به سه نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام انتخابات ریاست فدراسیون کشتی عصر امروز یکشنبه به پایان رسید و به غیر از محمدرضا یزدانی خرم، رئیس این فدراسیون، دو نفر دیگر نیز در این انتخابات ثبت نام کردند.

مهدی محبی دارنده مدال طلا و برنز کشتی آزاد آسیا در سالهای 1988 و 1987 و عضو شورای شهر کرج و سهراب دهقان داور درجه دو بین المللی کشتی دیگر کاندیداهای این انتخاب هستند.

زمان دقیق مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی هنوز از سوی سازمان تربیت بدنی اعلام نشده است. مدت ریاست 4 ساله یزدانی خرم روز 6 اسفندماه به پایان می رسد.